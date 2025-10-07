The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Cifra de salvadoreños beneficiados con remesas bajó un 3,1 % en 2024, según sondeo oficial

Este contenido fue publicado en
2 minutos

San Salvador, 6 oct (EFE).- La cantidad de personas beneficiadas en El Salvador con las remesas familiares recibidas del extranjero disminuyó un 3,1 % en 2024, respecto al 2023, de acuerdo con datos de una encuesta del estatal Banco Central de Reserva (BCR) consultado este lunes por EFE.

Las cifras de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM), publicadas por el BCR en su portal oficial, indican que el total de personas con remesas pasó de 1.626.357 en 2023 a 1.575.815 en 2024, una disminución de 50.542.

En cuanto a la cantidad de hogares, la caída es del 3,6 % con 529.352 en 2024, frente a los 549.504 de 2023 para una disminución de 20.152 hogares, según las cifras oficiales.

El promedio mensual de ingresos por las remesas también habría disminuido, de acuerdo con los datos de la encuesta del BCR, dado que el ingreso de esta divisa mensualmente por persona cayó un 3,4 % y un 2,8 % por hogar.

El ingreso de remesa mensual por hogar pasó de 191,47 dólares en 2023 a 186 dólares en 2024, mientras que por persona fue de 64,69 dólares en 2023 y de 62,48 dólares en 2024.

A pesar de estos datos, el Banco Central de Reserva reportó que las remesas familiares que recibió El Salvador en 2024 llegaron a 8.479,70 millones de dólares, lo que significó un incremento del 2,5 % en comparación con 2023.

Las remesas representan un 24 % del producto interno bruto (PIB) y constituyen el principal generador de divisas en la economía salvadoreña, por encima de las exportaciones, la inversión extranjera y el turismo internacional.

Además, las remesas familiares son uno de los pilares de la economía del empobrecido país centroamericano y las envían principalmente desde los Estados Unidos, donde viven más de dos millones de salvadoreños. EFE

hs/sa/mt/sbb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
11 Me gusta
55 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
32 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR