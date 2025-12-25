Cinco muertos al caer un helicóptero en el Kilimanjaro durante una misión de rescate

Nairobi, 25 dic (EFE).- Cinco personas murieron tras estrellarse un helicóptero en el Kilimanjaro, la montaña más alta de África y situada en el norte de Tanzania, mientras realizaba una misión de rescate, según informaron este jueves fuentes oficiales.

“La aeronave transportaba cinco personas a bordo. Lamentablemente, el accidente causó la muerte de las cinco personas”, informó la Autoridad de Aviación Civil de Tanzania (TCAA) en un comunicado.

Según la TCAA, el accidente ocurrió este miércoles por la tarde en una de las rutas turísticas más transitadas, cuando un helicóptero Airbus modelo H125, con matrícula 5H-KMA, se estrelló en el campamento de Barafu a una altitud superior a los 4.000 metros en el Kilimanjaro.

“Se notificó de inmediato a las autoridades gubernamentales pertinentes y a los organismos de respuesta a emergencias, y se inició una investigación de conformidad con las normas nacionales e internacionales de seguridad aérea para determinar las circunstancias y la causa probable del suceso”, concluyó el comunicado.

Por su parte, la Policía de Tanzania confirmó que la aeronave se estrelló mientras realizaba una misión de rescate sanitario, luego de evacuar a personas que se encontraban en la montaña, y que entre los fallecidos figuran dos extranjeros, un médico local, un guía turístico y el piloto del helicóptero.

El jefe de la Policía de la región de Kilimanjaro, Simon Maigwa, dijo a la prensa local que la aeronave pertenecía a la empresa “Kilimanjaro Aviation”, dedicada, entre otras actividades, a servicios de evacuación médica.

“La investigación está en curso para determinar las causas del accidente”, señaló Maigwa, quien añadió que se facilitará más información a medida que avancen las pesquisas.

Este tipo de accidentes aéreos en el Kilimanjaro son poco frecuentes, ya que el último incidente de este tipo data de noviembre de 2008, cuando cuatro personas murieron en un siniestro similar. EFE

