Cinco trabajadores mueren tras inundarse una mina de carbón en el noreste de China

1 minuto

Pekín, 23 dic (EFE).- Cinco personas murieron tras una inundación en una mina de carbón situada en el noreste de China, informaron este martes medios estatales.

Los equipos de rescate localizaron a los cinco trabajadores que habían quedado atrapados en la mina Datonggou, en la provincia de Heilongjiang, según la agencia oficial Xinhua.

Tras ser hallados, las autoridades confirmaron que ninguno presentaba signos vitales.

El accidente se produjo a las 04.30 hora local del pasado domingo (20.30 GMT del sábado), cuando se registró una inundación en el interior de la explotación minera que dejó atrapados a los cinco trabajadores.

Las autoridades indicaron que los trabajos de gestión posteriores al siniestro se han puesto ya en marcha y que las causas del accidente están siendo investigadas.

Aunque en los últimos años China ha reforzado la supervisión y las medidas de seguridad en las minas de carbón, principal fuente de energía del país, los accidentes mortales continúan registrándose de forma recurrente.

Datos oficiales difundidos hace dos años indican que el sector minero del país registró más de 3.000 muertes entre 2018 y 2023, una cifra que, no obstante, supuso un descenso del 53,6 % respecto al lustro anterior.

El accidente en el noreste del país coincide con una campaña en 12 regiones en la que participan varios ministerios y agencias nacionales que tiene por objetivo combatir la extracción ilegal de recursos minerales y reforzar la seguridad en el sector. EFE

aa/vec/llb