Ciudad de México anuncia campaña de separación de basura en tres contendores para 2026

3 minutos

Ciudad de México, 29 dic (EFE).- A partir del 1 de enero de 2026, los residuos en la Ciudad de México deberán separarse en orgánicos, reciclables y no reciclables, como parte de la nueva campaña presentada este lunes por la jefa de Gobierno de la capital, Clara Brugada.

Cada clasificación, deberá depositarse en los contenedores color verde (orgánicos), gris (reciclables) y naranja (no reciclables), según detalló Brugada durante un evento público en la alcaldía Azcapotzalco (demarcación interna al norte de la ciudad).

Además, se establecieron días específicos para la recolección. Los residuos orgánicos deberán entregarse martes, jueves y sábado, mientras que los reciclables y no reciclables se recogerán lunes, miércoles, viernes y domingo, en bolsas separadas.

Brugada destacó que esta es «una de las campañas medioambientales más importantes en la Ciudad de México», la cual busca impulsar el reciclaje.

Explicó que el objetivo es que, rumbo a 2030, al menos la mitad de los residuos que se generan diariamente en la ciudad puedan transformarse o reutilizarse, principalmente mediante la producción de composta y el reciclaje de materiales inorgánicos con valor comercial.

Durante el evento, detalló que en la capital mexicana se generan alrededor de 8.500 toneladas de residuos al día, de los cuales el 56 % son orgánicos, el 21 % reciclables y otro 21 % no reciclables, como pañales y residuos sanitarios.

«De toda la basura que se produce en casa, el 75 % se puede transformar o recuperar. Y ése es el gran objetivo que tenemos», enfatizó Brugada.

Agregó que cada persona produce cerca de un kilogramo de residuos diarios, lo que coloca a la capital como el segundo estado del país con mayor generación de desechos.

Y resaltó la importancia de separar la basura desde el origen, es decir, desde los hogares; para mantener la separación en los camiones recolectores y en las estaciones de transferencia, con el fin de evitar que los residuos se mezclen y pierdan su valor.

Para ello, anunció la distribución de tres contenedores por vivienda y el arranque de una campaña casa por casa, que comenzará en la alcaldía Azcapotzalco y se extenderá al resto de la ciudad.

Además, compartió un adelanto de la canción que acompañará al camión de basura para explicar la nueva estrategia de separación.

«Lo que va al color verde vuelve a la naturaleza; los martes y los jueves y los sábados orgánicos», dice la letra.

«Lo que va al color gris, se le recicla y se regresa; domingos, lunes, miércoles y viernes inorgánicos. También domingo, lunes, miércoles y viernes va, hacia el color naranja lo que no volverá», continúa la canción.

Finalmente, Brugada informó que su Administración invertirá en el fortalecimiento de la infraestructura para el manejo de residuos, incluida la entrega de 50 nuevos camiones de limpia y la ampliación de plantas de composta, sumado a la construcción de dos nuevas instalaciones para el tratamiento de residuos orgánicos. EFE

mjc/csr/enb