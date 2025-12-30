Coalición liderada por Arabia Saudita ataca carga de armas entregadas a Yemen

Una coalición encabezada por Arabia Saudita atacó un cargamento de armas y vehículos de combate que era entregado en Yemen por barcos de Emiratos Árabes Unidos (EAU), informó el martes la agencia noticiosa saudita.

En las últimas semanas, el Consejo de Transición del Sur (CTS), una fuerza respaldada por EAU que busca revivir el antiguo estado independiente de Yemen del Sur, ha arrasado grandes zonas del país, donde expulsó a otras fuerzas gubernamentales.

Estos avances han tensado las relaciones entre Arabia Saudita y EAU, que apoyan a grupos rivales dentro del gobierno de Yemen.

«Las tripulaciones de los dos barcos desactivaron sus sistemas de rastreo y descargaron una gran cantidad de armas y vehículos de combate para apoyar a las fuerzas del Consejo de Transición del Sur», informó la agencia saudita SPA.

«Dado el peligro y la escalada presentada por estas armas (…), las fuerzas de la coalición realizaron esta mañana una operación militar limitada dirigida contra armas y vehículos de combate que habían sido descargados de los dos barcos en el puerto de Al Mukalla», añadió.

Los barcos llegaron desde el puerto de Fujairah, en el este de EAU, indicó SPA. Agregó que la operación fue efectuada en cumplimiento del derecho internacional humanitario y que no hubo daño colateral.

El ataque se dio días después de unos bombardeos aéreos sauditas contra posiciones separatistas en la provincia yemenita de Hadramawt.

El ministro saudita de Defensa, Khalid bin Salman, aseguró en la red social X que las fuerzas separatistas deben «entregar pacíficamente» al gobierno las dos regiones bajo su control.

El gobierno de Yemen es una amalgama de grupos que incluyen a los separatistas, unidos por la oposición compartida a los rebeldes hutíes respaldados por Irán.

Los hutíes expulsaron al gobierno de la capital Saná en 2014 y controlan la mayor parte del norte del país.

