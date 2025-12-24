Colegio Médico salvadoreño condena despido de trabajadores públicos de salud

2 minutos

San Salvador, 24 dic (EFE).- El Colegio Médico de El Salvador condenó este miércoles el «despido arbitrario» de trabajadores de principal hospital público del país y señaló que es una medida «lesiva» para los derechos de los trabajadores, por lo que llamó al diálogo.

«El Colegio Médico de El Salvador expresa su profunda preocupación y enérgica condena ante el despido de trabajadores del Hospital Rosales ocurrido el día de ayer, una medida que consideramos precipitada, injustificada y lesiva tanto para los derechos laborales del personal de salud como para el funcionamiento adecuado del principal hospital de referencia nacional», indicó la organización en un comunicado.

De acuerdo con denuncias en redes sociales y reportes de la prensa local, fueron despedidos el martes al menos 1.200 trabajadores del Hospital Nacional Rosales (HNR), sin que se conozca una versión oficial del Ministerio de Salud.

«Los trabajadores de salud no pueden ser tratados como piezas prescindibles dentro de procesos administrativos opacos. La estabilidad laboral, el debido proceso y el respeto a la dignidad profesional son principios fundamentales que deben prevalecer en cualquier reforma o reestructuración institucional», subrayó el Colegio Médico.

Agregó que «el despido arbitrario de personal, sin información clara ni diálogo previo, genera incertidumbre, desmoralización y debilita aún más un sistema ya sometido a múltiples presiones».

«Hacemos un llamado a abrir espacios de diálogo real con los gremios de salud, entendiendo que cualquier transformación del sistema sanitario debe realizarse con responsabilidad técnica, sensibilidad humana y visión de largo plazo», subrayó.

El gremio también expresó su solidaridad «con los trabajadores despedidos y reafirma su compromiso histórico de defender la profesión médica, al personal de salud y el derecho de la población a una atención digna, oportuna y de calidad». EFE

