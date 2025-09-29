Colombia no ha anunciado la construcción de un tren bala entre Bogotá y Barranquilla

4 minutos

Bogotá, 29 sep (EFE).- Es falso que el Gobierno de Colombia haya anunciado la construcción de un sistema de trenes de alta velocidad entre Bogotá y Barranquilla, pese a que así lo afirman usuarios en redes sociales que hacen eco de un supuesto megaproyecto de infraestructura del que no hay rastro en páginas oficiales y cuya existencia fue desmentida por portavoces del Ministerio de Transporte.

Usuarios en redes sociales como Facebook, Instagram, Threads y TikTok difunden detalles de un supuesto proyecto para construir el tren bala más veloz de Latinoamérica en Colombia, que conectaría el centro del país con el Caribe en 2 horas y 30 minutos, alcanzando velocidades de hasta 200 km/h.

Las publicaciones se acompañan de una ilustración en la que aparece el presidente de Colombia, Gustavo Petro, con la imagen de un tren de alta velocidad en segundo plano, junto a la leyenda «China busca financiar la construcción del tren bala más rápido de América Latina: qué ciudades conectaría (sic)».

De acuerdo con las publicaciones en línea, este proyecto contará con una inversión de 6.500 millones de dólares y el tren tendrá capacidad para transportar a 45.000 pasajeros cada día.

HECHOS: Hasta la fecha, no existe un proyecto para construir un tren de alta velocidad entre Bogotá y Barranquilla, según indicó un portavoz del Ministerio de Transporte a EFE Verifica. Además, dicho plan tampoco figura en las páginas oficiales del Gobierno ni en medios de comunicación, y los mensajes difundidos en línea utilizan datos de un artículo en el que se informa sobre la construcción de un sistema ferroviario en Perú.

Un proyecto inexistente

En primer lugar, un vocero del Ministerio de Transporte desmintió a EFE Verifica la existencia de dicho plan, del que tampoco hay rastro en las páginas oficiales de esta entidad ni de la Agencia Nacional de Infraestructura.

Una búsqueda con palabras clave comprueba que ningún medio de comunicación ha informado sobre el supuesto anuncio.

Una revisión de los planes del Gobierno colombiano para reactivar y consolidar el sistema férreo en Colombia, evidencia que no se tiene previsto construir o priorizar líneas de tren de alta velocidad.

El mismo documento prueba que tampoco existen líneas férreas, actuales o en planeación, que cubran el recorrido mencionado por los internautas. De hecho, en los planos actuales no hay rutas ferroviarias que crucen por ciudades como Sincelejo, ni que conecten a Medellín directamente con la región caribe.

De acuerdo con el portavoz del Ministerio de Transporte, el proyecto más grande que se está ejecutando actualmente es la reactivación del corredor férreo entre La Dorada (Caldas) y Chiriguaná (Cesar), que se extiende por 526 kilómetros y se utilizará para transporte de carga, no de pasajeros.

Datos tomados de otro proyecto

Una búsqueda en Google comprueba que los mensajes difundidos en línea copiaron información de un artículo publicado recientemente por el medio Canal 26, en el cual se menciona un proyecto para construir un sistema de trenes de alta velocidad entre Lima e Ica, en Perú.

El titular de esta nota es el mismo que aparece en la leyenda de las publicaciones: «China busca financiar la construcción del tren bala más rápido de América Latina: qué ciudades conectaría».

«Con una inversión de 6.500 millones de dólares, el megaproyecto ferroviario conectará dos estaciones importantes en poco más de dos horas. Se espera que el tren alcance los 200 km/h y transporte a 45.000 pasajeros diarios», reza el artículo, que menciona los mismos datos sobre inversión, velocidad y capacidad falsamente atribuidos al supuesto tren bala entre Bogotá y Barranquilla.

En conclusión, es falso que se haya lanzado un proyecto para construir un tren bala entre Bogotá y Barranquilla. Fuentes del Ministerio de Transporte de Colombia lo desmintieron y no hay rastro del supuesto plan en canales oficiales ni medios de comunicación. EFE

jss/apr/lnm