La Casa Blanca celebra el «histórico» acuerdo arancelario con Suiza

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, afirmó que el acuerdo derriba barreras comerciales que existían desde hacía mucho tiempo y abre nuevos mercados para los productos estadounidenses. Keystone-SDA

La Casa Blanca ha elogiado el marco para un «acuerdo comercial histórico» negociado con Suiza. El acuerdo anunciado el viernes promete una reducción del arancel de importación estadounidense del 15 % para Suiza, frente al 39 % actual, a cambio de 200.000 millones de dólares en inversiones de empresas suizas en Estados Unidos.

El acuerdo proporcionará a los exportadores estadounidenses un acceso sin precedentes a los mercados de Suiza y Liechtenstein e impulsará miles de millones de dólares en inversiones en suelo estadounidense, creando «miles de puestos de trabajo en todo Estados Unidos», según ha declarado la Casa Blanca en un comunicado.

En él se detalla una larga lista de beneficios para Estados Unidos.

Se crearán puestos de trabajo en los 50 estados en diversos sectores, como el farmacéutico, el de maquinaria, el de dispositivos médicos, el aeroespacial, el de la construcción, el de la fabricación avanzada, el de la fabricación de oro y el de las infraestructuras energéticas, según la Casa Blanca.

«Este acuerdo comercial garantizará la mayor expansión jamás vista del acceso de los exportadores estadounidenses a los mercados suizos, lo que creará nuevas oportunidades para fabricantes, para el sector de la agricultura, ganadería, pesca y otros productores estadounidenses», añade.

Bajo el liderazgo de Trump, ya se han anunciado inversiones por valor de miles de millones de dólares por parte de importantes empresas suizas como Roche, Novartis, ABB y Stadler en relación con el acuerdo marco, y se esperan más, según se ha informado. En 2026 se realizarán inversiones por valor de al menos 67.000 millones de dólares.

Y continúa: «Las empresas suizas y de Liechtenstein se han comprometido a invertir en trabajadores y trabajadoras estadounidenses mediante el uso de programas de formación profesional registrados y otros programas de formación en sectores clave de alto crecimiento».

Whisky, medicina, digital

Suiza y Liechtenstein tienen la intención de eliminar una serie de aranceles en los sectores agrícola e industrial, entre los que se incluyen diversos frutos secos frescos y secos, pescado y marisco, determinadas frutas, productos químicos y bebidas alcohólicas como el whisky y el ron. Además, Suiza establecerá contingentes arancelarios para las aves de corral, la carne de vacuno y el bisonte estadounidenses.

Al mismo tiempo, se ha comprometido a reducir una serie de barreras no arancelarias que durante mucho tiempo han impedido la entrada de productos estadounidenses, especialmente en los sectores médico, agrícola y de la propiedad intelectual.

Se prestará especial atención a la protección de la propiedad intelectual, la lucha contra el trabajo forzoso y el medio ambiente, añade la Casa Blanca. «Estados Unidos, Suiza y Liechtenstein se han comprometido a aplicar un sólido conjunto de principios comerciales digitales, entre los que se incluye la abstención de aplicar impuestos perjudiciales a los servicios digitales».

Suiza y Liechtenstein trabajarán para abordar el trabajo forzoso en sus cadenas de suministro y aumentar la cooperación en cuestiones comerciales relacionadas con el trabajo, según se indica en el comunicado de prensa.

«Además, el Marco refuerza nuestra seguridad nacional y económica común al ampliar la cooperación en materia de control de las exportaciones, sanciones y selección de inversiones», afirma.

Principios de 2026

Según Estados Unidos, el acuerdo debe finalizarse rápidamente, y su ratificación está prevista para principios de 2026. Eso permitirá reducir el déficit comercial de Estados Unidos con Suiza, que en 2024 ascendía a 38.500 millones de dólares, con el objetivo de eliminarlo para 2028.

Donald Trump considera que el acuerdo es «una forma concreta de fortalecer las relaciones económicas con Suiza, garantizando tanto la seguridad nacional del país como su prosperidad económica».

El viernes, el ministro de Economía suizo, Guy Parmelin, acogió con satisfacción «las importantes mejoras» resultantes del acuerdo marco negociado.

«Suiza no ha hecho ninguna concesión que limite su capacidad de actuación o su neutralidad», declaró Parmelin, añadiendo que el país sigue siendo «autónomo».

Las concesiones anunciadas por Parmelin incluyen un mejor reconocimiento de las normas estadounidenses en Suiza, en particular en el sector del automóvil, y la reducción de los aranceles aduaneros suizos sobre una serie de productos estadounidenses. Según Berna, las conversaciones se llevaron a cabo sobre una base beneficiosa para ambas partes.

Texto adaptado del inglés por Carla Wolff.

