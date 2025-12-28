Comienza con un apretón de manos la reunión entre Trump y Zelenski en Florida

1 minuto

Nueva York, 28 dic (EFE).- La reunión entre el presidente de EE.UU, Donald Trump, y su homólogo de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha comenzado con un apretón de manos a la entrada de Mar-a-Lago, la residencia de Trump en Palm Beach, Florida, donde tiene lugar el encuentro.

«Creo que tendremos una muy buena reunión hoy», dijo Trump, que discutirá con Zelenski la propuesta de paz impulsada por Washington para poner fin a la guerra con Rusia, que en febrero cumplirá cuatro años.

Trump indicó además que tiene previsto llamar al presidente de Rusia, Vladímir Putin, después de la reunión, después de haber hablado por teléfono con él unas horas antes del encuentro con Zelenski, en una conversación que calificó de «muy productiva». EFE

