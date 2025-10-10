Comienzan las deportaciones de los españoles de la segunda flotilla detenidos en Israel

Argel, 10 oct (EFE).- Cuatro de los ocho españoles detenidos en Israel de la segunda flotilla a Gaza, interceptada el pasado miércoles en aguas internacionales, serán deportados este viernes desde Estambul, confirmó el grupo Rumbo a Gaza, campaña española de Flotilla de la Libertad-Thousands Madleens.

Entre los deportados, está la diputada regional de Más Madrid Jimena González, que aterrizará esta noche a las 22:30 (20.30 GMT) en el aeropuerto de Barajas de Madrid, según su organización política.

Ayer jueves, el equipo legal de la Flotilla, Adalah, asistió a más de 50 audiencias judiciales en la prisión de Ktziot (suroeste) y visitó a varios de los 140 integrantes de la misión detenidos.

Los abogados confirmaron también la deportación desde Israel de «varios miembros» de la segunda misión humanitaria interceptada, «incluidos parlamentarios de varios países», sin precisar las identidades ni detalles sobre la salida.

De la primera flotilla Global Sumud, queda detenida desde la semana pasada la participante española Reyes Rigo, acusada de morder a una funcionaria.

Los participantes de las dos flotillas fueron victimas de «conducta agresiva y violenta» y de «malas condiciones de detención», según denunció Adalah.

Adalah anunció que presentará un recurso en las próximas horas ya que, según el derecho internacional, los participantes tienen «el derecho inequívoco a entrar en Gaza» y su detención continuada «constituye una flagrante violación de sus derechos humanos».

Seis participantes de la primera iniciativa, Global Sumud Flotilla (GSF), (una española, tres noruegos y dos marroquíes) siguen retenidos en la prisión israelí de Ketziot. EFE

