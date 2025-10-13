Comisario de Salud promete para finales de 2025 un plan ante enfermedades cardiovasculares

2 minutos

Berlín, 13 oct (EFE).- El comisario europeo de Salud y Bienestar Animal, el húngaro Olivér Várhelyi, dijo este lunes que, para finales de año, la Unión Europea (UE) tendrá listo su plan para enfrentarse a las dolencias cardiovasculares en el bloque comunitario.

«La mayoría de los Estados miembros carecen de planes nacionales de salud cardiovascular, pero por primera vez contaremos con un Plan de Salud Cardiovascular de la UE a finales de este año», dijo Várhelyi en un panel en la Cumbre de la Salud que se celebra en Berlín.

El comisario apuntó además que dicho plan «proporcionará apoyo para orientar la acción nacional» y abarcará desde la prevención, la detección precoz y el cribado hasta el diagnóstico y el tratamiento, incluida la rehabilitación.

Várhelyi puso de relieve la importancia de la actuación a nivel europeo en esta materia en vista de que el 80 % de las muertes causadas por enfermedades cardiovasculares son evitables.

«Perdemos cada año 1,7 millones de vidas» por motivos cardiovasculares y «el 80 % de estas muertes se podrían prevenir”, subrayó el comisario europeo, pues dichas dolencias tienen una clara relación con comportamientos de riesgo, como el fumar u otros hábitos que llevan a padecer obesidad, alta presión arterial y elevado colesterol.

En este sentido, el comisario europeo prometió que el Plan de Salud Cardiovascular abordará lo que llamó «el triángulo de las enfermedades cardiovasculares», compuesto por esas dolencias más la diabetes y la obesidad.

Frente a estas dolencias, Várhelyi reivindicó la importancia de iniciativas dentro del plan europeo como el lanzamiento de programas de cribado y de información, pues si los europeos están mejor informados podrán «reducir los riesgos».

«Los ciudadanos deben conocer las cifras y también sus propios riesgos personales», insistió el húngaro al aludir a lo mucho que las dolencias cardiovasculares se deben a malos hábitos. EFE

smm/cae/rf