The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Componentes suizos de la Flotilla denuncian malos tratos durante su detención en Israel

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Ginebra, 6 oct (EFE).- Algunos de los ciudadanos suizos que formaron parte de la Flotilla Global Sumud denunciaron haber sufrido malos tratos durante su detención en Israel, y lamentaron la falta de apoyo por parte de las autoridades suizas, según indicó este lunes la televisión nacional RTS.

Nueve de los 19 suizos que formaban parte de la Flotilla aterrizaron en Ginebra el domingo, y ocho de ellos, tras llegar en el mismo vuelo, presentaron una declaración conjunta en la que denunciaron haber sido víctimas de torturas y abusos durante su detención en Israel.

Aunque no dieron más detalles, uno de ellos, el escritor Vanni Bianconi, explicó las condiciones de su detención más tarde en una entrevista a la RTS.

«Me ataron las manos a la espalda de una forma muy dolorosa. Luego me dejaron en un patio con un centenar de miembros de la misión humanitaria, y nos dejaron durante horas al sol, de rodillas, sin saber nada», indicó en el programa Forum de la televisión helvética.

Sus captores no les permitían levantar la cabeza y el ministro israelí de Seguridad Nacional Itamar Ben Gvir les llamó «terroristas», aseguró el escritor suizo.

Más tarde fueron transportados en un autobús militar, pasando varias horas con un calor insoportable y otras tantas congelados con el aire acondicionado al máximo, hasta una prisión en el desierto del Néguev donde fueron «tratados como animales», agregó.

«Nos encerraron en celdas sin agua, diciendo que teníamos que beberla del retrete. Nos despertaban a cualquier hora y nos trasladaban sin sentido de una celda a otra, entre gritos y amenazas», aseguró Bianconi.

Diez de los 19 ciudadanos suizos que viajaban en la Flotilla continúan detenidos en Israel, sin que se conozca por ahora una fecha posible de retorno.

Entre ellos se encuentra el exalcalde de Ginebra Rémy Pagani, de la coalición Juntos a la Izquierda. EFE

abc/jgb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
10 Me gusta
49 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
32 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR