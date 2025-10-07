Concluye la búsqueda en la escuela colapsada en Indonesia con un saldo de 67 muertos

afp_tickers

2 minutos

Las labores de búsqueda de víctimas tras el derrumbe de una escuela en Indonesia la semana pasada concluyeron este martes con un saldo de 67 muertos, informaron las autoridades.

Parte de un internado islámico de varios pisos situado en la región de Sidoarjo, en la isla de Java, colapsó el 29 de septiembre cuando más de 170 estudiantes estaban congregados para la oración de la tarde.

«Al entrar en el noveno día, hemos dado por concluida la operación de búsqueda y rescate de las víctimas», declaró en una conferencia de prensa el jefe de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate, Mohammad Syafii.

El director de operaciones de esa dependencia, Yudhi Bramantyo, dijo que el martes los equipos de rescate retiraron todos los escombros del lugar, peinaron la zona y concluyeron que era muy improbable encontrar más cadáveres.

«El número total de víctimas evacuadas es de 171, de ellas 67 muertos, incluidos ocho restos mortales, y 104 supervivientes», aseguró Yudhi en una conferencia de prensa.

Budi Irawan, subdirector de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB), coincidió en que es «muy improbable que aún haya cadáveres allí».

Hasta ahora solo se han identificado 17 cuerpos, según la unidad de identificación de víctimas de catástrofes de la policía.

Este colapso es el desastre más mortífero de Indonesia en lo que va del año, según la BNPB.

Las familias de los desaparecidos aceptaron el jueves el uso de maquinaria pesada, después de que pasara el período de 72 horas en el que hay mayores posibilidades de supervivencia.

Las primeras investigaciones sugieren que una construcción deficiente, con materiales de baja calidad, pudo haber contribuido al incidente.

str-dsa/jm/arm/pb