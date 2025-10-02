Condenan a 14 años de cárcel a profesor por abusar sexualmente de 9 alumnas en Colombia
Bogotá, 2 oct (EFE).- Un profesor de una escuela de artes del suroeste de Colombia fue condenado a más de 14 años de prisión por abusar sexualmente de por lo menos nueve alumnas durante nueve años, informó este jueves la Fiscalía.
La condena de catorce años y cuatro meses fue impuesta a José Castaño Carmona, docente de una institución de educación superior de artes de Cali, quien «agredió sexualmente a, por lo menos, nueve alumnas, aprovechándose de su posición dominante y de autoridad», explicó la Fiscalía en un comunicado.
El profesor fue declarado culpable de los delitos de acto sexual violento agravado y acoso sexual, y fue enviado a una cárcel de Cali, capital departamental del Valle del Cauca.
La Fiscalía probó que el profesor, aprovechando su posición de autoridad y dominio durante la clase de actuación que dirigía, realizó «insinuaciones íntimas y tuvo comportamientos indebidos y de tipo sexual con varias de sus estudiantes».
La situación ocurrió entre los años 2014 y 2022, según dijo la Fiscalía, que aclaró que la condena puede ser apelada por la defensa del profesor. EFE
ocm/jga/enb