Condenan a 20 años de cárcel a operador logístico de ‘Los Chapitos’ en México

Ciudad de México, 24 dic (EFE).- Un operador logístico de Los Chapitos, facción del Cartel de Sinaloa, quien se encargaba del trasiego de fentanilo a Estados Unidos, fue condenado a 20 años de prisión, según informó este miércoles la Fiscalía General de la República (FGR) de México.

César ‘N’ fue sentenciado a 20 años de cárcel por «el delito de delincuencia organizada con funciones de dirección, administración y supervisión», según apuntó la Fiscalía, en un comunicado.

Medios nacionales identificaron al sentenciado como César Osvaldo Toledo Rodríguez, a quien se le relaciona con el operativo fallido del 17 de octubre de 2019, conocido como el ‘Culiacanazo’, donde el capo Ovidio Guzmán -hoy preso en EE.UU.- evitó ser capturado paralizando la ciudad de Culiacán, Sinaloa, norte de México.

La FGR recordó que César ‘N’ fue detenido en abril de 2023, en Culiacán, por agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Al ahora sentenciado se le atribuye haber fungido «como operador logístico para el trasiego de fentanilo de México a los Estados Unidos de América», para ‘Los Chapitos’, facción del cartel de Sinaloa, integrada por cuatro de los hijos de Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán.

La sentencia fue dictada por un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Sonora, en la ciudad de Hermosillo.

El detenido cumplirá la sentencia en el Centro Federal de Reinserción Social número 11 en Hermosillo, Sonora.

Desde septiembre de 2024, existe una guerra interna del cartel de Sinaloa, al que Washington declaró como un grupo terrorista este año, tras la detención de El Mayo Zambada, cofundador de la organización criminal, porque Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de El Chapo Guzmán, lo entregó a Estados Unidos.

En febrero pasado, el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, designó como terroristas a los carteles mexicanos de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación (CJNG), del Noreste, del Golfo, los Carteles Unidos y la Nueva Familia Mexicana. EFE

mjc/jsm/eav