Condenan a un hombre a 10 años de cárcel por disturbios tras protesta juvenil en Marruecos

2 minutos

Rabat, 8 oct (EFE).- Un tribunal de la ciudad de Agadir, en el sur de Marruecos, condenó a diez años de prisión a un individuo por su participación en actos de violencia ocurridos a comienzos de este mes, tras el estallido de protestas juveniles que derivaron en disturbios.

Según el portal del Ministerio de Justicia marroquí, el acusado, B. A., fue declarado culpable de formación de «banda criminal», «uso de la fuerza» para la «destrucción intencionada de bienes», así como del «deterioro de bienes destinados al uso público».

También fue condenado por «ultraje y violencia contra agentes de la fuerza pública» con el «uso de armas», «desobediencia» y «obstrucción de la vía pública mediante la colocación de objetos que impedían la libre circulación».

Según medios locales, el condenado fue detenido en relación con los disturbios ocurridos el 1 de octubre en la población de Laqliaa, situada a 23 kilómetros al sur de Agadir, que se saldaron con tres muertos, decenas de heridos y graves daños materiales.

De acuerdo con un informe de la asociación Espacio Marroquí de Derechos Humanos, más de 100 personas están siendo procesadas en prisión preventiva en al menos ocho ciudades, otras 264 se encuentran en libertad condicional, y 29 casos más han sido archivados tras los disturbios relacionados con las protestas juveniles.

Las manifestaciones, iniciadas el sábado 27 de septiembre, fueron convocadas en las redes sociales por un grupo anónimo autodenominado ‘GENZ212’, integrado por jóvenes de la llamada ‘Generación Z’, que exigen mejoras en los servicios de salud y educación, lucha contra la corrupción y oportunidades laborales para la juventud.

Desde entonces, las manifestaciones se han celebrado a diario, aunque se han visto acompañadas en dos ocasiones de disturbios y actos violentos que dejaron un saldo de tres muertos y cientos de heridos, en su mayoría miembros de las fuerzas de seguridad, según cifras oficiales.

El denominado movimiento ‘GENZ212’ decidió este martes suspender sus convocatorias diarias de protestas en una semana en la que la atención está puesta en el discurso del rey Mohamed VI, previsto para el próximo viernes con motivo de la apertura del año parlamentario.

Estas movilizaciones tienen lugar en un contexto de creciente malestar social, motivado, entre otros factores, por la muerte de ocho mujeres embarazadas en un solo mes en el hospital Hassan II de la ciudad de Agadir. EFE

