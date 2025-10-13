Conferencias y una gala en recuerdo a Margaret Thatcher en el centenario de su nacimiento

2 minutos

Londres, 13 oct (EFE).- El centenario del nacimiento de Margaret Thatcher (1925-2013), la ‘dama de hierro’ que gobernó el Reino Unido entre 1979 y 1990, será celebrado en el Reino Unido con diversos actos, entre los que se encuentran simposios, conferencias, y una cena de gala prevista para este lunes.

El Centro Margaret Thatcher, una institución fundada en 2020 que se dedica a la difusión del legado de la que fuera primera ministra conservadora, ha organizado una cena de gala en el histórico edificio Guildhall de Londres, en el que el hijo de la mandataria, Mark Thatcher, pronunciará un discurso.

Personalidades como el ex primer ministro británico Boris Johnson (2019-2022), la actriz británica Joan Collins, la leyenda del cricket inglesa Ian Botham, el cineasta Julian Fellowes -creador de series como ‘Downton Abbey’- o el escritor Jeffrey Archer acudirán a la cena, según informó la prensa local.

Este evento contará con 500 invitados y busca ser «un movimiento por la libertad y el liderazgo en tiempos turbulentos», según detalla el Centro Margaret Thatcher en su web.

Por su parte, la líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch, asistió este lunes a un acto en la localidad natal de Thatcher, Grantham (Lincolnshire, centro de Inglaterra), y, aunque no hizo referencias a la exmandataria, sí la recordó durante el congreso del partido, el pasado 5 de octubre.

En este municipio, desde hoy tendrá lugar el Margaret Thatcher Festival, que contará con conferencias y charlas protagonizadas por los exparlamentarios conservadores Edwina Currie y Gyles Brandreth, así como exposiciones, una obra de teatro y poesía, entre otras iniciativas. EFE

mas/jm/fpa