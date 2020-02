El Salón Internacional de las InvencionesEnlace externo tiene casi medio siglo de existencia. En su 47ª edición, el año pasado, hubo unos 800 expositores, y 31 000 visitantes. El primer premio fue para una batería de litio para automóviles, reciclable y no contaminante.

Coronavirus: posponen Salón de Invenciones de Ginebra 18 de febrero de 2020 - 10:16 El Salón Internacional de las Invenciones de Ginebra, que debía realizarse a fines de marzo, ha sido pospuesto por seis meses debido a la epidemia de coronavirus, anunciaron el lunes sus organizadores. “Casi el 50% de los expositores proceden del continente asiático, de ellos, una tercera parte de China y otro tercio de Hong Kong”, precisaron. Para evitar riesgos y ante las dificultades generalizadas para la obtención de visas, el evento fue postergado hasta el mes de septiembre. “No podemos imaginar abrir una exposición que no represente la misión que tenemos desde hace muchos años, es decir, ser una plataforma de visibilidad para inventos de todo el mundo”, subrayó la directora del Salón, Gaëlle Grosjean. El Salón Internacional de las Invenciones tiene casi medio siglo de existencia. En su 47ª edición, el año pasado, hubo unos 800 expositores, y 31 000 visitantes. El primer premio fue para una batería de litio para automóviles, reciclable y no contaminante. El Salón del Automóvil de Ginebra, que atrae a unos 750 mil visitantes por año, mantiene la agenda prevista del 5 al 15 de marzo, según la televisión pública suiza RTS. El Salón Internacional del Automóvil tiene lugar en Palexpo, la misma sede del Salón de las Invenciones, y sus organizadores indican que siguen las pautas emitidas por la Oficina Federal de Salud Pública y que están preparados para “todos los escenarios posibles”.