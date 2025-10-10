Consejo de Seguridad de la ONU se reúne el viernes a solicitud de Venezuela

El Consejo de Seguridad de la ONU convocó a una reunión de emergencia el viernes por la tarde en Nueva York a solicitud de Venezuela, que denuncia una «escalada de agresiones» por el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.

El pedido de Caracas fue apoyado por China y Rusia, miembros del Consejo y dos de sus principales aliados internacionales, confirmó a la AFP una fuente diplomática.

Venezuela pidió la reunión al advertir «que las acciones de Estados Unidos en las últimas semanas, que incluyen destructores misilísticos, aviones de combate, tropas élite y un submarino nuclear cerca de las costas venezolanas, ponen en claro peligro la zona de paz en América Latina y el Caribe».

«Venezuela ha solicitado formalmente una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ante la grave escalada de agresiones y despliegue militar sin precedentes de los Estados Unidos en el Caribe», indicó la cancillería.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el 23 de septiembre en la Asamblea de Naciones Unidas que Estados Unidos usa su poderío militar para destruir supuestas redes de narcotráfico que vincula con el presidente venezolano Nicolás Maduro.

Maduro en tanto, atribuye estas acusaciones a un plan para buscar un cambio de régimen en Venezuela y apoderarse de las cuantiosas reservas de petróleo del país.

Fuerzas estadounidenses han destruido al menos cuatro lanchas de presuntos traficantes con un saldo de 21 muertos. Caracas denuncia que las operaciones implican una «pena de muerte» en altamar.

Trump dijo el viernes que los ataques han sido tan exitosos que «no hay más botes» en esa área del Caribe.

En respuesta a la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe que es vista como una amenaza de invasión por Caracas, Maduro ordenó ejercicios militares permanentes y llamó a la población a alistarse en la reserva.

Medios y fuentes cercanas al poder estadounidense prevén ataques inminentes contra el territorio venezolano.

– «Una amenaza para la paz» –

En la carta, el embajador venezolano ante la ONU, Samuel Moncada, denunció «la escalada de eventos que han ocurrido en las últimas semanas en el Caribe y que, por su gravedad, claramente ponen en peligro la paz, la seguridad y la estabilidad regional e internacional».

El propósito de la reunión será «discutir sobre esta cuestión, determinar la existencia de una amenaza para la paz y formular recomendaciones para frenar los planes de agresión», indicó el texto.

La Casa Blanca rechazó a finales de septiembre la oferta de diálogo del presidente Maduro, quien asegura que Venezuela lucha contra el tráfico de drogas y que solo una ínfima parte de la droga colombiana pasa por su territorio.

Trump intenta hacer creer que Estados Unidos está involucrado en un «conflicto armado» contra los carteles de narcotráfico, según un informe enviado por el Pentágono al Congreso, destinado a respaldar legalmente las recientes operaciones de Washington cerca de Venezuela.

Juristas han destacado que estos ataques carecen de marco jurídico, y esta declaración oficial busca, para la administración Trump, servir como justificación legal para las operaciones realizadas cerca de Venezuela.

El lunes Venezuela advirtió a Estados Unidos sobre un plan para colocar «explosivos» en su embajada en Caracas.

Las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Estados Unidos están rotas desde enero de 2019 por lo que solo quedan algunos empleados que resguardan las instalaciones.

Maduro dijo que un «grupo terrorista local» planeaba colocar una carga explosiva para una «operación de falsa bandera» que buscaba «comenzar una escalada de enfrentamiento».

El ministro de Interior, Diosdado Cabello, dijo el miércoles que exmilitares venezolanos en Estados Unidos estarían vinculados al supuesto plan.

El mandatario izquierdista reveló además esta semana, que envió una carta al papa León XIV para que «ayude a Venezuela a preservar y a ganar la paz».

«Lo que quieren es una guerra en el Caribe y Sudamérica para un cambio de régimen para imponer un gobierno títere y robarse el petróleo, el gas, el oro», afirmó Maduro.

