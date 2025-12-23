Continúa escrutinio especial y titular del Parlamento hondureño insiste en golpe electoral

Tegucigalpa, 23 dic (EFE).- El escrutinio especial de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre continúa este martes después de dos largas interrupciones desde el lunes, con unos resultados que siguen favoreciendo al candidato presidencial del conservador Partido Nacional, Nasry ‘Tito’ Asfura’.

En medio de la incertidumbre que vive el país, el presidente del Parlamento, Luis Redondo, del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), cuya candidata presidencial, Rixi Moncada, va tercera con menos del 20 % de votos, ha insistido este martes en el canal de televisión del Legislativo en que hubo un «golpe electoral».

El escrutinio especial, que se inicio el pasado día 18 con cinco días de retraso, ha revisado hasta ahora 2.309 de las 2.792 actas con inconsistencias, según registros el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El informe preliminar del CNE con el 99,92 % de las actas escrutadas indica que Asfura encabeza la votación con el 40,29 % de los votos, seguido por Salvador Nasralla, del también conservador Partido Liberal, con el 39,52 %, y en tercer lugar se mantiene la Moncada con el 19,18 %.

El CNE tiene hasta el próximo martes 30 para dar a conocer los resultados oficiales de las elecciones, pero si no lo hace el problema pasa al Parlamento, donde Redondo dijo este martes que ese poder del Estado está listo «para proceder conforme a la Constitución de la República a realizar todo lo necesario para efectuar el escrutinio y posterior declaratoria».

«Nosotros sí vamos a revisar las 19.167 juntas receptoras de votos y contar voto por voto en el proceso de escrutinio, para que verdaderamente se respete la voluntad popular. El pueblo tiene el derecho a conocer qué metieron en cada una de esas juntas receptoras de votos», enfatizó el presidente del Parlamento.

Redondo acusó de nuevo aTrump de «injerencia», por su apoyo expresado antes de los comicios al candidato presidencial del Partido Nacional, y por venir advirtiendo que se debe respetar la voluntad de los hondureños en las urnas.

A una semana para que venza el plazo para que el CNE brinde los resultados de las elecciones, los hondureños siguen en la incertidumbre, mientras el candidato presidencial del Partido Liberal exige reiteradamente un recuento «voto por voto» de todas las actas, algo que la autoridad electoral ha descartado alegando que las normas no lo permiten.

Nasralla, quien este año se incorporó al Partido Liberal, después de dos intentos frustrados de ser presidente con dos partidos distintos, ha entrado en controversia con el Consejo Central Ejecutivo de los liberales, que están en desacuerdo del recuento «voto por voto» que él exige.

La presidenta, Xiomara Castro, del partido Libre, aseguró el pasado día 18 que ceptará los resultados oficiales del CNE y que habrá una transición del poder de manera «pacífica». EFE

