Cooper dice que Reino Unido está listo para jugar un papel en el acuerdo de paz para Gaza

2 minutos

Belfast (R.Unido), 9 oct (EFE).- La ministra británica de Asuntos Exteriores, Yvette Cooper, aseguró este jueves que el Reino Unido está listo para «desempeñar su papel» en la aplicación de la primera fase del plan de paz para Gaza.

Cooper reiteró el compromiso de Londres para garantizar no solo el éxito de esta fase inicial, sino también para efectuar «el trabajo crucial» de cara a la segunda parte del plan de paz impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

El acuerdo inicial de las partes respecto a la iniciativa lanzada por Washington para poner fin a la guerra en la Franja es un «momento de profundo significado, alivio y esperanza», declaró Cooper en Belfast (Irlanda del Norte), donde preside una cumbre del denominado ‘Proceso de Berlín’ a la que asisten ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) y de las seis naciones de los Balcanes occidentales (Albania, Bosnia y Herzegovina, Macedonia del Norte, Montenegro, Serbia y Kosovo).

«Hemos visto algunas imágenes de alivio y esperanza en las calles de Gaza y en las calles de Israel durante la noche, y todas las naciones querrán garantizar que eso se convierta en realidad», señaló a los medios, entre ellos EFE, la jefa de la diplomacia británica.

Cooper celebró los esfuerzos de los negociadores de Estados Unidos, Catar, Egipto y Turquía, así como del resto de países que han colaborado intensamente durante «muchos meses» para llegar a este punto.

«Después de dos años del sufrimiento más devastador, con decenas de miles de vidas perdidas, con el dolor de los rehenes retenidos durante tanto tiempo y con la crisis humanitaria que está teniendo lugar, el acuerdo ahora para un alto el fuego, para la restauración de la ayuda humanitaria y para la liberación de todos los rehenes es inmensamente importante y debe aplicarse lo más rápidamente posible», declaró.

Cooper avanzó que al término hoy de esta reunión sobre los Balcanes occidentales viajará con su colega alemán, Johann Wadephul, a París para abordar la situación en Oriente Medio.

Los ministros europeos de Asuntos Exteriores y sus homólogos de los seis países de los Balcanes occidentales se reúnen en Belfast para abordar la seguridad regional, la lucha contra la inmigración irregular y la cooperación económica y política. EFE

