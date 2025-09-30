The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Corea del Norte dice en la ONU que nunca renunciará al programa nuclear

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
1 minuto

Corea del Norte nunca renunciará a su derecho a ser una potencia nuclear, afirmó el lunes el viceministro de Relaciones Exteriores norcoreano en un inusual discurso ante la Asamblea General de la ONU. 

Pyongyang declaró en 2022 que su condición de potencia nuclear era «irreversible» e incluso la consagró al año siguiente en su Constitución. «La imposición de la ‘desnuclearización’ a Corea del Norte equivale a pedirle que renuncie a su soberanía y a su derecho a existir», dijo Kim Son Gyong.

«Nunca renunciaremos a la energía nuclear, que es nuestra ley nacional, nuestra política nacional y nuestro poder soberano, así como nuestro derecho a existir», insistió.

El líder norcoreano Kim Jong Un se mostró dispuesto la semana pasada a retomar el contacto con Estados Unidos si éste renuncia a la idea de privar a su país de sus armas nucleares, según los medios oficiales de Pyongyang. 

Corea del Norte llevó a cabo seis ensayos nucleares entre 2006 y 2017 y, desde entonces, ha continuado desarrollando su arsenal a pesar de las severas sanciones internacionales. 

La semana pasada, en las Naciones Unidas, el nuevo presidente surcoreano, Lee Jae-myung, insistió en la necesidad de reconstruir la confianza con su vecino del norte y poner fin al «círculo vicioso de las tensiones militares».

abd/aem/db/val

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
5 Me gusta
44 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR