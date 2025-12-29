Corea del Norte prueba un misil de crucero para demostrar «capacidad de combate»

Corea del Norte lanzó dos misiles de crucero de largo alcance al mar, informaron el lunes los medios estatales, que exaltaron la maniobra como una muestra de «capacidad de combate» frente a amenazas externas.

El líder norcoreano, Kim Jong Un, supervisó el ejercicio, realizado el domingo sobre el mar Amarillo, e instó al desarrollo «ilimitado y sostenido» de las fuerzas nucleares de su país, dijo la agencia de noticias KCNA.

Se trata aparentemente del primer ensayo de ese tipo desde comienzos de noviembre.

El objetivo del ejercicio fue revisar la «postura de respuesta contraofensiva y capacidad de combate de las subunidades de misiles de largo alcance», señaló KCNA.

Los misiles volaron por más de dos horas, según la publicación, que divulgó imágenes de los misiles al ser disparados y alcanzar su objetivo.

De su lado, las fuerzas militares de Corea del Sur informaron haber detectado el lanzamiento de varios misiles desde la zona de Sunan, cerca de Pyongyang, según la agencia de noticias Yonhap.

La última vez que el Norte efectuó pruebas de misiles balísticos fue a inicios de noviembre, una semana después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, expresara durante una visita a Asia interés en reunirse con el líder norcoreano Kim.

Pyongyang no respondió a la oferta.

Fotos divulgadas por KCNA muestran a Kim caminando junto a un submarino en un sitio de ensamblaje acompañado de militares y de su hija Kim Ju Ae.

La prensa estatal norcoreana publicó la semana pasada un comunicado del Ministerio de Defensa que condenó la llegada de un submarino estadounidense de propulsión nuclear al puerto surcoreano de Busan.

El último lanzamiento de misiles apunta a contrarrestar ese tipo de acciones, indicó a AFP Yang Moo-jin, expresidente de la Universidad de Estudios Norcoreanos en Seúl.

«Los misiles crucero tipo flecha, con unos 2.000 kilómetros de alcance, son capaces de alcanzar no solo la totalidad de la península coreana, sino también bases de las fuerzas estadounidenses en Japón», precisó Yang.

