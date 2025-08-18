Cortis, la nueva ‘boy band’ de la agencia de BTS, debuta en busca de una identidad propia

4 minutos

Seúl, 18 ago (EFE).- Cortis, la nueva banda de integrantes masculinos de la agencia BigHit, la empresa detrás de los célebres BTS, debutaron este lunes con un sencillo digital y el deseo de establecer una identidad genuina y única en la escena del K-pop.

Martin, James, Juhoon, Seonghyeon y Keonho llegan a la escena musical con ‘What You Want’, un tema de prelanzamiento de su EP ‘Color Outside the Lines’, título del que procede el nombre del grupo, al seleccionar irregularmente seis de sus letras, explicó Juhoon en el evento de presentación del conjunto, celebrado en Seúl.

«Transmite la idea de pensar con libertad, más allá de los estándares y las reglas establecidas por la sociedad», explicó el artista en el acto, al que tuvo acceso la agencia local de noticias Yonhap.

‘What You Want’ es una canción que combina un riff de guitarra de rock psicodélico de los 60 con un ritmo ‘boom bap’ con influencias del ‘hip-hop’ y cuya letra versa sobre el deseo de los jóvenes cantantes de conseguir lo que quieren con confianza y sin dudas.

BigHit ha presentado a la banda como «un equipo de jóvenes creadores que crean directamente música, coreografías y vídeos con una sensibilidad completamente nueva y original».

Es el primer grupo de la influyente agencia desde el salto a la industria musical de Tomorrow X Together (TXT) en 2019.

La salida al mercado de ‘Color Outside the Lines’ está prevista para el 8 de septiembre. En anticipación de su debut oficial de hoy, y antes de la publicación del EP, la banda colgó el pasado 11 de agosto su vídeo conceptual ‘GO!’, que acumulaba hasta este lunes más de 1,2 millones de reproducciones sólo en la plataforma Youtube.

Seonghyeon describió el proceso creativo dentro del grupo como «una labor de colaboración».

«Al principio trabajábamos por separado, pero las canciones no salían bien- recordó-. Así que empezamos a colaborar estrechamente, incluso escribiendo una sola línea de la letra juntos. Ese enfoque nos permitió obtener mejores resultados y consolidó nuestra creencia en la cocreación como un estilo de trabajo en equipo», relató.

Martin y James no son ajenos al proceso dentro de la industria. Ambos han contribuido anteriormente a canciones y coreografías para los grupos ILLIT y TXT, del sello discográfico Hybe.

«Disfruto produciendo, pero me ha encantado estar en el escenario desde joven y debutar como artista era un sueño al que no podía renunciar», contó Martin, que también habló sobre la presión que conlleva ser los novatos en BigHit.

«Mentiría si dijera que no hay presión. Gracias a nuestros increíbles compañeros veteranos sentimos una gran responsabilidad y estamos trabajando duro para dar lo mejor de nosotros», señaló.

Mientras se preparaban para su debut, el grupo seleccionó sus candidatas para canción principal del EP entre más de 300 canciones.

«Organizamos un campamento musical en Los Ángeles (Estados Unidos) para crear la canción principales y las canciones del lado B», contó Keonho. «Inicialmente planeamos un mes, pero no salió tan bien como pensábamos, así que terminamos trabajando tres meses», detalló.

Martin explicó que en un momento dado, cuando se quedaron atascados con un tema, tuvieron una conversación «abierta y honesta» sobre lo que querían en la vida. «Mientras grabábamos nuestras respuestas individuales, ya fuera libertad, honor o amor, el proceso de composición fluyó».

Durante la presentación de hoy ante la prensa local, el conjunto Cortis interpretó una coreografía usando cintas de correr.

Los integrantes relataron entre risas que al principio pasaban todo el día en las cintas ideando coreografías y que tuvieron que tomar pastillas para el mareo, pero que terminaron adaptándose y empezaron a disfrutarlo.

Preguntados sobre los objetivos de la banda, Juhoon dijo que con este primer EP su meta principal es darse a conocer a ellos y a su música. «De cara al futuro, esperamos convertirnos en un grupo con una identidad fuerte y distintiva, al igual que los veteranos que nos han precedido. Queremos que la gente diga: ‘Eso es tan Cortis’, y reconozca nuestro estilo al instante», añadió. EFE

rvb-mra/jac