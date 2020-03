Coronavirus: la situazione in Svizzera

Primer deceso por coronavirus en Suiza 05 de marzo de 2020 - 10:07 La primera muerte confirmada por coronavirus en Suiza se produjo la noche del miércoles al jueves en el cantón de Vaud.Se trata de una mujer de 74 años que padecía enfermedades crónicas. Se desconoce cómo la mujer, que fue ingresada el martes pasado (03.03) en el Hospital Universitario de Lausana (CHUV). fue infectada con el nuevo coronavirus. La paciente afectada era una "persona de alto riesgo". Las personas de riesgo son las mayores de 65 años o más y, en particular, las personas con hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias crónicas, o que se someten a terapias que debilitan el sistema inmunológico, como el cáncer. Estas persons deben evitar los lugares públicos y las grandes reuniones, dijeron las autoridades de Vaud. El cantón de Vaud se enfrenta a las transmisiones en su suelo, es decir, no se trata de casos importados de Italia. Hasta este jueves, unas veinte personas están en cuarentena en sus casas. En otras partes de Suiza, el virus sigue propagándose, lo que era de esperarse durante esta semana. Las autoridades advierten que las medidas de higiene son esenciales para reducir los riesgos de infección y reiteran que se debe evitar el pánico entre la población. En Lucerna, se ha confirmado un caso de coronavirus en una escuela de la ciudad. La niña, de una clase de 5º año de primaria, había recibido clases el lunes y el martes por la mañana. Fue admitida en el hospital. Todos los estudiantes de su clase han sido puestos en cuarentena. Esto también se aplica a los profesores y otras personas que pueden haber estado en contacto con la niña y su clase. Por lo demás, la escuela sigue funcionando normalmente. Casos en Basilea-Ciudad En Basilea-Ciudad se registraron cinco nuevos casos de coronavirus. Una de estas personas está gravemente enferma, una primicia en el cantón, dijo el jueves el departamento de salud local. La cadena de infección podría establecerse para cuatro de los nuevos casos. Dos personas fueron infectadas durante una manifestación de varios días organizada por una iglesia evangélica en Mulhouse, Francia. Situación grave La situación del coronavirus en Suiza se considera grave, advirtió el miércoles Daniel Koch, jefe de la División de Enfermedades Transmisibles de la Oficina Federal de Salud Pública (OFSP). Koch había indicado ayer que la posiblidad de decesos en Suiza a causa del coronavirus estaba latente y que una de las tareas principales en la campaña para evitar en lo posible la propagación del virus es la de proteger a la población de mayor edad en Suiza, la más vulnerable. Cancelaciones Las cancelaciones de eventos continúan: la feria especializada en microtecnología SIAMS, que debía celebrarse en Moutier (BE) del 21 al 24 de abril, se ha trasladado al otoño. El Festival de Cine de Locarno ha cancelado su evento "L'immagine e la parola", programado para el 28 y 29 de marzo. La Noche de los Museos de Berna, prevista para el 20 de marzo, también ha sido cancelada. Más detalles y actualizaciones en este artículo: Siga SWI swissinfo.ch aquí, en Facebook y en Twitter.