Cristina Fernández insiste en que la muerte del fiscal Nisman fue un suicidio

3 minutos

Buenos Aires, 18 ene (EFE).- La expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) criticó este sábado a los medios y a la Justicia en el décimo aniversario del que calificó de «lamentable suicidio» del fiscal federal Alberto Nisman, quien investigaba el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y había denunciado a la entonces mandataria por su supuesto encubrimiento.

Fernández compartió en su cuenta de X un mensaje del senador cercano a ella Óscar Parrilli, donde afirma que los medios «no fallan: son de manual» porque los 18 de enero de cada año «ante un nuevo aniversario del lamentable suicidio del Fiscal Nisman, (los diarios) Clarín y La Nación comienzan a bombardear con notas sobre ‘SU ASESINATO’ INVENTADO – y es literal – primero mediáticamente y después judicialmente por el juez mutante Julián Ercolini».

Además de cuestionar las pericias, el mensaje que avala Cristina Fernández se apoya en que Diego Lagomarsino, procesado por el delito de homicidio en carácter de partícipe necesario por ser quien supuestamente proveyó el arma que provocó la muerte de Nisman, no esté preso.

Según la publicación, «llama poderosamente la atención» que las crónicas de Clarín y La Nación «no se ´INDIGNEN´» de que Lagomarsino esté libre.

Parrilli afirma que los medios con respecto de Lagomarsino «TIENEN MIEDO QUE HABLE y que cuente la verdadera historia de su rol junto a Nisman y de la famosa ´denuncia´ que el fiscal hizo contra CFK (Cristina Fernández de Kirchner) impulsado por las viejas jerarquías de la ex SIDE (ex agencia federal de inteligencia) y sobre la que nunca le entregaron las pruebas, por la sencilla razón de que no existían».

Óscar Parrilli era el director de la Agencia Federal de Inteligencia cuando falleció Nisman: «Estoy dispuesto a cualquier careo y con cualquiera», afirmó en su mensaje de este sábado.

La Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal 3, a cargo del fiscal federal Eduardo Taiano, ratificó hace pocos días que Nisman «fue víctima de un homicidio y que su muerte estuvo motivada por su labor en la Unidad Fiscal para la Investigación de la Causa AMIA y, concretamente, con su accionar vinculado al Memorándum de Entendimiento con Irán.

Nisman fue encontrado muerto el 18 de enero de 2015, de un disparo en la cabeza en el baño del departamento que alquilaba en el barrio capitalino de Puerto Madero, horas antes de que debía presentarse en el Congreso para denunciar a la entonces presidenta, Cristina Fernández, por supuesto encubrimiento a iraníes sospechosos del ataque terrorista contra la AMIA.

El ataque terrorista a la sede de la AMIA en Buenos Aires, perpetrado en 1994, dejó un saldo de 85 muertos y al menos 300 heridos.

Según la acusación de Nisman, Fernández habría firmado un acuerdo con Irán para acercar relaciones comerciales a cambio, supuestamente, de disminuir la carga judicial contra los principales sospechosos, que ocupaban altos cargos en Irán y en la organización terrorista chií libanesa Hizbulá.

En el mensaje publicado por Fernández este sábado, Parrilli recordó que la exmandataria recomendó el documental “Nisman: El fiscal, la presidenta y el espía”, en la plataforma Netflix, y a Taiano, el libro ´¿Quién mató a Nisman?´, de Pablo Duggan, «antes de seguir haciendo servilismo de Clarín y La Nación». EFE

vd/cpy