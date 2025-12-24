Cristina Fernández pasará Navidad ingresada tras su operación de apendicitis

Buenos Aires, 24 dic (EFE).- Tras ser sometida a una intervención quirúrgica por una apendicitis, la expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) presenta complicaciones posoperatorias, por lo que pasará la Navidad ingresada en el Sanatorio Otamendi de Buenos Aires.

La expresidenta presenta una parálisis temporal del intestino, una complicación posperatoria común, según informó este miércoles el centro médico en un comunicado.

La clínica comunicó que la anomalía fue detectada a través de una tomografía computada de abdomen y ya «se implementaron las medidas de soporte correspondiente».

Fernández continua bajo tratamiento antibiótico endovenoso y drenaje peritoneal, no presenta fiebre hasta el momento, según informó el centro médico, que agregó que la exmandataria permanecerá ingresada «hasta la resolución del cuadro».

Fernández fue trasladada el sábado al Sanatorio Otamendi, en la capital argentina, por recomendación médica ante un agudo dolor abdominal, en lo que constituyó su primera salida desde junio pasado, cuando comenzó a cumplir en su domicilio una condena de seis años de prisión.

La exmandataria, de 72 años, fue ingresada y luego sometida a exámenes que concluyeron que sufría una apendicitis aguda con peritonitis localizada, por lo que se decidió intervenirla.

Para poder ser trasladada a la clínica desde el domicilio del barrio de Constitución donde cumple la condena debió recibir una autorización judicial.

Un grupo de simpatizantes de la organización política peronista La Cámpora, muy cercana a la expresidenta, se instaló el sábado por la noche frente al Sanatorio Otamendi para brindarle su apoyo, junto a una bandera que decía «Nunca caminarás sola».

La condena contra Fernández quedó firme el 17 de junio de este año tras la ratificación de la sentencia en el caso conocido como ‘Vialidad’, en el que fue declarada culpable de irregularidades en la concesión de obras públicas en la provincia de Santa Cruz durante su Gobierno y el de su difunto esposo, Néstor Kirchner.

A los seis años de prisión se suma además la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Desde el pasado 6 de noviembre, Fernández afronta un nuevo juicio -al que asiste virtualmente- por la causa de corrupción conocida como ‘los cuadernos de las coimas’, en la que se la acusa de liderar una asociación ilícita de 86 personas para recaudar sobornos de empresarios a cambio de contratos públicos entre 2003 y 2015. EFE

