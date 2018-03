Derechos de autor

Crossair toma el comando 01 de octubre de 2001 - 19:59 La compañía regional asume dos tercios de las actividades aéreas del grupo Swissair, que se encuentra al borde de la quiebra. La medida tiene como consecuencia la supresión de 2.560 empleos, de los cuales 1.750 en Suiza. Los bancos UBS y Credit Suisse Group financian la operación. De aquí al próximo 28 de octubre, Crossair asumirá las actividades aéreas de su principal socio. Asimismo se cederán las otras divisiones del grupo, según anunció este lunes el presidente de Swissair Group, Mario Corti. El UBS y el Crédit Suisse Group (CSG), los dos mayores bancos suizos, comprarán a SAirLines el 70,35% de las acciones que la división de transporte aéreo del grupo Swissair detenta en Crossair. La transacción, que se eleva a 260 millones de francos, se realizará conforme a los valores registrados al cierre de la jornada del pasado 28 de septiembre, precisaron las dos entidades bancarias, que concederán un crédito por valor de 250 millones de francos a SAirLines. Esa suma - con el producto de las acciones - servirá para mantener las actividades aéreas hasta una posible venta del grupo. El UBS y CSG asumen la financiación a partes iguales, pero los dos bancos dejan a Crossair la plena responsabilidad operacional. Asimismo el UBS y CSG ponen a disposición de Crossair fondos por valor de 500 millones de francos y se manifiestan dispuestos a aumentar el capital de Crossair en 350 millones de francos, a condición de que la nueva compañía obtenga las licencias necesarias. Los sindicatos hablan de un verdadero desastre para los empleos y se manifiestan "aterrados". swissinfo y agencias