Cuatro farmacéuticas anuncian inversión en México que alcanza los 643 millones de dólares

3 minutos

Ciudad de México, 7 ago (EFE).- El Gobierno de México anunció este jueves una inversión de 643,6 millones de dólares por parte de cuatro empresas farmacéuticas, quienes se suman al conocido como ‘Plan México’, una estrategia integral del gobierno federal para transformar la economía del país mediante la industrialización, la innovación y la inclusión social.

“Lo que se presenta el día de hoy es una inversión relevante alrededor de 12.000 millones de pesos (643,6 millones de dólares) (…) del sector farmacéutico de México, que es una alta prioridad para la presidenta”, señaló el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, durante la conferencia de prensa presidencial.

El ministro explicó que la salud es una “alta prioridad” para la presidenta Claudia Sheinbaum, no solo por el impacto en la población mexicana, sino también como “previsión” para estar listos “para cualquier pandemia o cualquier circunstancia”.

David Kershenovich, secretario de Salud, detalló que las inversiones provienen de tres empresas multinacionales y una mexicana, que tienen una “presencia importante en el país”, además de que están enfocadas en expandir su capacidad productiva, tecnoloíogica y de exportación.

“Con estos proyectos se fomenta la innovación, se fortalece la industria manufacturera, se expanden las capacidades de investigación clínica y digitalización de los procesos y sobre todo se crean nuevos empleos altamente especializados posicionando a México como líder regional en la industria farmacéutica y de dispositivos médicos”, apuntó.

Juan Augusto Muench Castañeda, director General de la alemana Boehringer Ingelheim para México, Centroamérica y el Caribe, dio a conocer que la empresa hará una inversión multianual de 3.500 millones de pesos (187,45 millones de dólares), con lo que logrará que su planta de producción de tabletas en Xochimilco, al sur de la capital mexicana, sea la más

Edmundo Jimenez Luna, director general de la mexicana Laboratorios Carnot, anunció su expansión y señaló que durante los próximos 5 años se invertirán 3.500 millones de pesos (187,45 millones de dólares) que generarán 600 empleos directos de alta especialidad, y por lo menos 5.000 indirectos.

Manuel Bravo Pereyra, director general de la alemana Bayer en México, señaló que su inversión, de 3.000 millones de pesos (160,68 millones de dólares) en los próximos 5 años, está dirigida a la salud y a la alimentación.

⁠Julio Ordaz, director general de la británica AstraZeneca México, anunció una inversión de más de 2.000 millones de pesos en 2 años, que generará más de 600 empleos especializados y más de 6.500 empleos indirectos. EFE

csr/abz/pddp

(foto)