Cuatro militares y unos 15 terroristas muertos tras una emboscada yihadista en Nigeria

2 minutos

Nairobi, 11 oct (EFE).- Al menos cuatro militares y una quincena de terroristas murieron cuando tropas nigerianas repelieron con una respuesta por tierra y aire un ataque en el noreste del país, en el estado de Borno, una zona golpeada por la violencia yihadista, confirmó el Ejército del país africano.

En un comunicado recogido a última hora del viernes por medios locales, un portavoz militar detalló que el ataque terrorista se produjo en la zona de Ngamdu y, según la prensa nigeriana, los hechos tuvieron lugar en la madrugada del viernes.

Los atacantes «emplearon granadas propulsadas por cohetes (RPG, en inglés), drones armados y artefactos explosivos improvisados activados por comando, dirigidos contra las tropas», a lo que las Fuerzas Armadas respondieron con «una potencia de fuego superior, infligiendo pérdidas significativas a los terroristas», indicó el portavoz.

La principal carretera de abastecimiento de la zona tuvo que ser bloqueada temporalmente para que ingenieros pudieran despejar las bombas instaladas en la ruta y ya ha sido reabierta a circulación tanto militar como civil.

Además de los cuatro soldados fallecidos, otros cinco resultaron heridos y «algunos Vehículos Protegidos Resistentes a las Minas y a las Emboscadas (MRAP) y camiones artillados sufrieron diferentes niveles de daños».

Según el comunicado, «informaciones fiables confirman que las bajas terroristas han sido numerosas y hay informes que indican que los terroristas han trasladado en carretillas unos 15 cadáveres para enterrarlos en masa en los alrededores de Bula Wura».

El noreste de Nigeria sufre ataques del grupo yihadista Boko Haram desde 2009, una violencia que empeoró a partir de 2016 con el surgimiento de su escisión, el Estado Islámico de la Provincia de África Occidental (ISWAP).

Ambos grupos pretenden imponer un Estado de corte islámico en Nigeria, país de mayoría musulmana en el norte y predominantemente cristiano en el sur.

Boko Haram y el ISWAP han matado a más de 35.000 personas y han causado unos 2,7 millones de desplazados internos, sobre todo en Nigeria, pero también en países vecinos como Camerún, Chad y Níger, según datos oficiales. EFE

