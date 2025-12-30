Cuba aprueba una empresa con sede en Florida para el envío de remesas a la isla

La Habana, 30 dic (EFE).- El Banco Central de Cuba (BCC) autorizó una nueva licencia a una empresa con sede en Florida (Estados Unidos) para gestionar remesas para la isla, según confirmó este martes la institución estatal a través de la Gaceta Oficial del país caribeño.

De acuerdo con el boletín, el BCC dio el visto bueno para que Cubamax Travel Inc., constituida legalmente en el municipio de Hialeah (condado de Miami-Dade, Florida), pueda «canalizar fondos, a través de instituciones financieras cubanas» a cuentas en la isla o entregar efectivo en moneda nacional o divisas a sus beneficiarios. Antes de esta compañía, la firma estatal cubana Orbit, actualmente sancionada por Washington, era encargada de la gestión de divisas.

La empresa estadounidense, que se describe a sí misma como agencia de viajes, también ofrece servicios de envío de productos a Cuba. De acuerdo con la información pública disponible, está a cargo del empresario Carlos Trujillo.

La resolución en la Gaceta Oficial, que tomará efecto en cinco días hábiles, establece que la firma deberá designar a un representante con residencia en Cuba.

Hasta la pandemia de covid-19, las remesas constituyeron uno de los principales ingresos en divisas del país, sumido en una profunda crisis económica, junto con los servicios profesionales (en los que se incluyen las misiones médicas internacionales) y el turismo, este último en caída libre en los años más recientes.

De acuerdo con estimaciones independientes de expertos, las remesas llegaron a representar, entre 2005 y 2020, el 6 % del producto interno bruto (PIB) de la isla.

Desde la llegada de Donald Trump a la presidencia de EE.UU. el 20 de enero, Cuba ha vuelto a la lista de países patrocinadores del terrorismo y la empresa Orbit ha sido incluida en la lista de entidades restringidas, con las que la legislación estadounidense prohíbe tener vínculos financieros directos.

Tras dicha decisión de Washington, la empresa norteamericana Western Union decidió suspender el envío de remesas a la isla. La compañía había reactivado sus servicios en 2024, tras suspenderlo en 2020 por la inclusión en la lista de entidades restringidas de Fincimex -que hasta entonces tramitaba las remesas en la isla- por ser una entidad del conglomerado empresarial GAESA, controlado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).

Las restricciones de Estados Unidos en los últimos años dieron pie al auge del ingreso de remesas por vías informales en el país a través de las personas conocidas coloquialmente como «mulas» (persona que carga con el dinero en avión y lo entrega físicamente al llegar a Cuba). EFE

