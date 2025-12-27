Cuba espera artistas de 15 países en el Festival Internacional de Jazz 2026

La Habana, 26 dic (EFE).- Cuba espera la participación de artistas de 15 países en el Festival Internacional Jazz Plaza, del 26 de enero próximo al 2 de febrero, con sede en las ciudades de La Habana, Santiago de Cuba, Santa Clara (centro) y, por primera vez, en Holguín (este), informaron este viernes medios estatales.

En la 41 edición de la cita han confirmado su presencia artistas de Francia, España, Portugal, Países Bajos, Estados Unidos, Italia, Lituania, Brasil, México, Colombia, Taiwán, Austria, Canadá, Grecia y China.

Una de las principales actividades anunciadas por los organizadores es el concierto De Montreux a La Habana, que reunirá a los músicos cubanos ganadores de los concursos del Festival de Jazz de Montreaux (Suiza): Harold López-Nussa, Rolando Luna y Jorge Luis Pacheco (piano), Yilian Cañizares (violín, voz) y Héctor Quintana (guitarra).

Otro espectáculo será el que ofrecerá el pianista cubano Ignacio ‘Nachito’ Herrera, quien ensaya desde mediados de diciembre junto a la Orquesta Sinfónica Nacional de La Habana, bajo la dirección de Igor Corcuera, según informó la página del evento en las redes sociales.

El tema musical que acompaña la icónica cita del jazz será La Rumba me llama, compuesta por el pianista Roberto Fonseca, director artístico del Festival.

Desde 1980, en Cuba se celebra el Festival Internacional Jazz Plaza, que se convirtió en internacional a partir de 1983, y en uno de los eventos más relevantes de la música en Cuba.

A lo largo de los últimos cuarenta años ha contado con la participación de destacados exponentes internacionales del género, como el estadounidense Dizzy Gillespie, el francés Michel Legrand, el multipremiado pianista mexicano Arturo O’Farrill y la brasileña Tania María. EFE

