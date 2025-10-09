Artista chilena recibe el Premio Roswitha Haftmann

La obra de la artista ganadora se centra en la justicia social, las culturas indígenas y las cuestiones ecológicas. Keystone-SDA

Cecilia Vicuña ha sido galardonada con el Premio Roswitha Haftmann, dotado con 150.000 francos suizos, por la fundación suiza del mismo nombre. El premio distingue a la artista, activista y poetisa de origen chileno por la obra de toda su vida.

Durante décadas, la obra de Vicuña ha combinado «radicalismo artístico con fuerza poética y compromiso social», dijo el jueves la Fundación Roswitha Haftmann. Vicuña nació en Santiago de Chile en 1948 y es, según la fundación, una de las artistas más influyentes de América Latina.

Su obra se centra en la justicia social, las culturas indígenas, los problemas ecológicos y el poder transformador del lenguaje. Desde la década de 1960, Vicuña también ha combinado su arte con la acción política, según la fundación. Viviendo en el exilio tras el golpe militar en Chile en 1973, Vicuña desarrolló constantemente su enfoque.

El premio lo concede el consejo de la Fundación Roswitha Haftmann, entre cuyos miembros se encuentran los directores de los museos de arte de Berna, de Basilea, el Museo Ludwig de Colonia y la Casa de Arte de Zürich. Es el premio de arte más rico de Europa. La ceremonia de entrega tendrá lugar el 21 de noviembre en la Casa de Arte de Zürich.



