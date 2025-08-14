La película suiza Heldin, nominada a los Óscar

En Heldin, Petra Volpe retrata la vida en los hospitales a través de la mirada de Floria, una enfermera exhausta interpretada por la actriz alemana Leonie Benesch. Keystone-SDA

Heldin [Late Shift en inglés], una película de la directora Petra Volpe que trata los sobresfuerzos de las enfermeras, es la candidata de Suiza al premio a la mejor película internacional en la 98.ª edición de los Premios Óscar, que se celebrará en Los Ángeles en marzo de 2026.

Así lo anunció la Oficina Federal de Cultura (BAK por sus siglas en alemán) el martes.

En su película, la directora Petra Volpe rinde homenaje al personal de enfermería siguiendo a Floria (Leonie Benesch) durante un turno de noche. En un hospital marcado por la escasez de personal, la protagonista trabaja bajo una presión constante.

«Una protagonista modesta y comprometida se convierte en heroína en un entorno laboral estresante, demostrando de manera impresionante los increíbles retos que el personal sanitario de todo el mundo tiene que superar cada día (y cada noche)», escribió el jurado de la BAK.

Heldin [Late Shift] se estrenó mundialmente en el Festival Internacional de Cine de Berlín, la Berlinale, en febrero. La coproducción suizo-alemana ha sido un éxito en los cines de los países de habla alemana, con más de 600.000 espectadores.

La Cache, del director suizo francófono Lionel Baier, y Hanami, el debut cinematográfico de Denise Fernandes, del cantón del Tesino, figuraban en la lista inicial de candidatos suizos para la categoría de «Mejor película internacional».

En diciembre se anunciará si Heldin [Late Shift] figura en la lista final de candidatos al Óscar del próximo año.

Adaptado del inglés por Carla Wolff.