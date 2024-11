Custo Dalmau: «Nos sentimos creativos de indumentaria, no diseñadores de moda»

Fernando Gimeno

Quito, 19 nov (EFE).- El español Custo Dalmau, que participará la próxima semana de la primera edición de la ‘Quito Fashion Week’, se definió a sí mismo como un creativo de indumentaria antes que un diseñador de moda, ya que con su proyecto Custo Barcelona ha buscado, a lo largo de sus 43 años de trayectoria, crear una identidad que se renueve a sí misma, al margen de las tendencias del momento.

«Nuestro proyecto está en la industria de la moda, pero no nos sentimos diseñadores de moda, porque los diseñadores de moda se alinean con las tendencias de la moda, y nosotros lo que tratamos precisamente es pronunciar las palabras que no están en el vocabulario de esa temporada», afirmó en una entrevista con EFE en la capital ecuatoriana.

«Nos sentimos creativos de indumentaria. Por eso decimos que no sabemos exactamente si somos diseñadores de moda», reiteró.

Custo reconoció que «cuando las tendencias nos van a favor, realmente te ayudan», porque «si la tendencia está alineada con el color, con el mundo gráfico y la fusión de materiales, realmente notas que el mercado se te abre más fácilmente (el mercado)», sostuvo.

«Si no es así, nosotros seguimos con nuestro proyecto, porque lo más importante para nosotros es ser capaces de renovar tu identidad sin perderla», remarcó. En ese sentido, el creador catalán expresó que «la creatividad es el motor del proyecto de Custo Barcelona».

Homenaje a inicios

Para Custo, el secreto de mantenerse al frente de la industria durante más de cuatro décadas es el entusiasmo, la voluntad y el trabajo. «El entusiasmo sigue intacto y la voluntad siempre está ahí», indicó.

En la ‘Quito Fashion Week’, que se celebrará del 28 de noviembre al 3 de diciembre, Custo presentará la colección ‘Come and you will see’ (Ven y verás), que ya pasó por las pasarelas de Nueva York, Milán (Italia) y Madrid, donde Custo Barcelona hace una renovada retrospectiva y homenaje a las camisetas con grafismos, con las que dio los primeros pasos en la industria y que forman parte de su genética.

Sin embargo, los nuevos diseños no tienen que ver nada con los de 1981, porque, según apuntó el diseñador español, «con el tiempo el mundo ha evolucionado, y el consumidor también». «Aunque apuestes por el mismo producto, tienes que hacerlo de una forma distinta», advirtió.

El ‘boom’ del ‘vintage’

Custo reconoció que, si bien las cifras del mercado de la moda se han recuperado recientemente respecto a los ingresos previos a la pandemia de la covid-19, «el mercado ha cambiado mucho».

«Ahora el consumidor es más racional y ya no consume de una manera tan alocada como antes. Creo que, de alguna manera, tiene que ver con la sostenibilidad», comentó el creativo español.

«Nosotros afrontamos la sostenibilidad fabricando piezas de mucha calidad que puedan alargar la vida y pasar de una generación a otra. Con esto no estamos inventando nada, porque esto se llama ‘vintage’, y las tiendas de ‘vintage’ en Estados Unidos están funcionando muy bien porque hay una mentalización en esa dirección», añadió.

«Si hay piezas que han sido fabricadas hace tiempo pero tienen una posibilidad de alargar la vida, ¿por qué vas a comprar una nueva?», se preguntó.

De padres a hijos

Por eso ahora el foco de Custo Barcelona está puesto en transmitir su proyecto a los hijos de sus compradores: ‘millenials’ y generación Z que «viven pendientes del teléfono».

«Raramente los hijos se quieren parecer a los padres, y les tienes que explicar la naturaleza, el espíritu y la esencia de los proyectos de una manera distinta a la que se hizo con sus padres, porque es una generación distinta y el mundo ha cambiado», señaló Dalmau.

Respecto a la revolución tecnológica que supone la inteligencia artificial (IA), Custo admitió que «es una herramienta muy importante» porque da una «información muy amplia de todo lo que se ha hecho». Sin embargo, cree que «no es capaz de diseñar nada nuevo, es un recopilatorio vastísimo e ingente de información que te puede servir para diseñar otras cosas».

Custo, que coincidirá en la ‘Quito Fashion Week’ con su «gran amiga» Ágatha Ruiz De la Prada, vuelve así por segundo año consecutivo a la capital ecuatoriana tras haber sido la estrella del ‘Quito Fashion Night’, en un desfile donde completó la última capital suramericana en la que le faltaba por presentarse.

«La ‘Quito Fashion Week’ se puede convertir en una de las grandes pasarelas de América Latina. Necesita tiempo para crecer, como los niños, pero se está haciendo un trabajo muy bueno por parte de Pietro Polit y su equipo», concluyó. EFE

