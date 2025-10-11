Declaran alertas amarilla y verde en todo Honduras por las lluvias que genera una vaguada

2 minutos

Tegucigalpa, 10 oct (EFE).- Las autoridades de protección civil de Honduras declararon este viernes la alerta amarilla (de vigilancia) en ocho departamentos y la verde (de prevención) en los restantes diez por las lluvias generadas por una vaguada.

Las alertas, que durarán veinticuatro horas a partir de las 16:00 horas locales de este viernes (22:00 GMT), fueron decretadas por la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales.

Según el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), la influencia de una vaguada en superficie continuará generando inestabilidad atmosférica en el país, con abundante nubosidad y lluvias dispersas acompañadas de tormentas eléctricas.

Las precipitaciones serán más intensas en las regiones suroccidental, central, sur y suroriente, donde se prevén los mayores acumulados de agua, advirtió el organismo hondureño.

La Secretaría en mención pidió a las autoridades municipales, comités de emergencia y población en general mantener una vigilancia constante ante las condiciones inestables del clima que afectan gran parte del territorio nacional.

Además, la entidad recomendó a las personas que habitan en las orillas de ríos, quebradas o en áreas propensas a deslizamientos, derrumbes, deslaves, hundimientos o inundaciones, tomar medidas de prevención y no cruzar vados, ríos, ni quebradas crecidas, debido al aumento del caudal provocado por las lluvias, que hasta ahora dejan siete personas muertas desde finales de septiembre.

La institución también exhortó a continuar con las labores de aseguramiento de techos y limpieza de cunetas, tragantes y desagües, con el fin de evitar inundaciones urbanas repentinas. EFE

ac/fa/jrg