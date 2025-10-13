Declaran emergencia en cuatro departamentos de Honduras por lluvia con al menos 11 muertos

2 minutos

Tegucigalpa, 13 oct (EFE).- El Gobierno de Honduras declaró este lunes la emergencia en cuatro departamentos del país, tres de ellos fronterizos con El Salvador, debido al temporal de lluvias que en dos semanas ha causado al menos once muertos, más de 10.000 personas afectadas y daños materiales.

El estado de emergencia regirá durante 45 días, según la ordenanza publicada en el diario oficial La Gaceta.

Los departamentos en estado de emergencia son La Paz, Intibucá y Lempira, en el oeste del país, a los que se suma Francisco Morazán (centro), donde se localiza Tegucigalpa, ciudad altamente vulnerable y que está cruzada por fallas geológicas, ríos y quebradas.

Además, el Gobierno que preside Xiomara Castro ordenó que en Tegucigalpa los empleados del sector público retomen el teletrabajo, atendiendo una solicitud del alcalde de la capital, Jorge Aldana, orientada a resolver el problema del tráfico en la ciudad, en la que circulan alrededor de un millón de vehículos, incluidas motocicletas.

Las jornadas de teletrabajo en el sector público exceptúa «a las instituciones que tienen que atender la emergencia por lluvias de forma presencial» y serán suspendidas «cuando la Alcaldía ejecute las acciones previstas en su plan de emergencia», subraya la ordenanza.

«El pronóstico de lluvias para el mes de octubre y en forma precisa, en los próximos días, anuncia impactos y efectos graves y moderados en la población y sus bienes, en diferentes áreas y departamentos mencionados», indica el diario oficial.

Añade que el paso de disturbios tropicales ya ha causado daños y saturación de suelos, por lo que se debe actuar «con responsabilidad y la finalidad de atender a la población y prevenir mayores daños a las personas y sus bienes y establecer prioridades, ejecutar labores de salvamento, rescate y reconstrucción». EFE

