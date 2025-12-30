Decomisan más de media tonelada de cocaína en provincia andina del norte de Ecuador

2 minutos

Quito, 30 dic (EFE).- La Policía ecuatoriana informó este martes del decomiso en la provincia andina de Imbabura (norte) de más de media tonelada de clorhidrato de cocaína escondida en un vehículo que se dirigía a la ciudad portuaria de Guayaquil (suroeste).

En un comunicado indicó que el lunes, a través de la Dirección Nacional de Investigación Antidrogas, ejecutó el operativo «Encuentro 155», en el sector de Tababuela, municipio de Ibarra, que permitió la aprehensión de un ciudadano por el presunto delito de tráfico de sustancias catalogas sujetas a fiscalización.

Relató que mientras realizaban operativos de control, los uniformados detuvieron la marcha de un vehículo que transportaba carga de Aduana hasta Guayaquil, por lo que realizaron la inspección correspondiente con el detector de drogas.

Así encontraron 600 paquetes de forma rectangular, envueltos en plástico color plomo y al realizar una inspección «manual, minuciosa e intrusiva», hallaron una sustancia blanquecina polvosa.

Durante esta intervención fue aprehendido un ciudadano, identificado como Wilson Q. y se incautaron 598 kilogramos de clorhidrato de cocaína, valorado en más de 1,3 millones de dólares en el mercado nacional, indicó.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, con varios puertos en sus costas y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica.

Desde 2024, Ecuador se encuentra bajo un ‘conflicto armado interno’ que el presidente, Daniel Noboa, declaró para enfrentar a las bandas de crimen organizado, dedicadas principalmente a delitos como el narcotráfico, a quienes pasó a denominar como «terroristas».

Las organizaciones criminales están detrás de la escalada de violencia que llevó a Ecuador a situarse en 2023 como el país de Latinoamérica con el índice más alto de homicidios, mientras que el 2025 comenzó como el año más violento desde que se tiene registro, con un promedio de aproximadamente un asesinato por hora. EFE

