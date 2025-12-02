Defensa de Luigi Mangione pide anular pruebas en juicio por asesinato de CEO de aseguradora

Luigi Mangione, acusado de asesinar al director ejecutivo de una de las mayores aseguradoras de salud de Estados Unidos, compareció el martes por segundo día consecutivo ante una corte de Nueva York, decidido a lograr la anulación de las pruebas en su contra.

Durante esta audiencia preliminar solicitada por sus abogados en el proceso iniciado por el Estado de Nueva York por asesinato, el joven de 27 años consideró que sus derechos no fueron respetados en el momento de su detención.

Brian Thompson, director de UnitedHealthcare, murió en una calle de Manhattan el 4 de diciembre de 2024, cuando salía de su hotel.

Magione buscaba vengarse de los excesos del sector. Para algunos se ha convertido en el símbolo de la indignación de los estadounidenses contra el sistema de seguros de salud.

El sospechoso fue arrestado el 9 de diciembre de 2024 en un McDonalds de Pensilvania tras una búsqueda de varios días.

En ese momento, portaba en su mochila una pistola con silenciador y un cuaderno en el que había anotado, entre otras cosas, sus quejas contra el sistema de seguros de salud.

Según la policía, los casquillos recuperados en el lugar del asesinato corresponden al arma que transportaba el acusado durante su arresto.

Pero en su solicitud, a la que tuvo acceso la AFP, sus abogados escribieron que, dado que los policías «no obtuvieron una orden de registro antes de revisar la mochila», «todas las pruebas recuperadas de la mochila del señor Mangione deben ser descartadas».

Además, sostienen que sus primeras declaraciones a la policía en el recinto de McDonalds no fueron registradas correctamente porque estos omitieron informarle de sus derechos, como el de guardar silencio o recurrir a un abogado, garantizados por la Constitución.

El tribunal de Manhattan que lleva el caso ha escuchado, entre otros, a varios policías que participaron en su detención.

El lunes, al inicio de la audiencia, varios partidarios del acusado, originario de una familia acomodada de Boston, se reunieron frente al recinto, muchos de ellos vistiendo ropa verde, el color de Luigi Bros, el hermano de Mario en el juego homónimo, convertido en símbolo de apoyo.

