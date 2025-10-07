The Swiss voice in the world since 1935
Defensa ruso Beveyev augura un partido difícil ante Bolivia el 14 de octubre en Moscú

Moscú, 7 oct (EFE).- El defensa ruso Mingiyan Beveyev pronosticó este martes que el partido amistoso entre Rusia y Bolivia el próximo 14 de octubre en Moscú no será fácil.

«Bolivia venció a Brasil, lo que significa que es un rival serio», aseveró al portal deportivo Chempionat.

Beveyev destacó que el nivel de los bolivianos exigirá de la selección rusa una plena concentración.

También el seleccionador ruso, Valeri Karpin, elogió el «estilo técnico» del equipo boliviano.

Antes del partido con Bolivia, los discípulos de Karpin disputarán otro amistoso con la selección iraní, el 10 de octubre en la ciudad de Volgogrado.

En septiembre, la selección rusa empató (0-0) con Jordania y ganó con holgura a Catar (4-1). EFE

