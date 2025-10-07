Del Toro, Lanthimos o Zhao presentan sus nuevos filmes en el Festival de Cine de Londres

3 minutos

Raúl Bobé

Londres, 07 oct (EFE).- Directores consagrados como el mexicano Guillermo del Toro, el griego Yorgos Lanthimos o la cineasta china Chloe Zhao, entre otros, presentarán sus nuevas películas en el Festival de Cine de Londres (LFF), que arranca este miércoles en su 69 edición.

El ‘London Film Festival’, conocido en la industria como un «festival de festivales», pues programa tradicionalmente una selección de filmes que ya han triunfado previamente en otros certámenes; proyectará en diversas salas de cine de Londres y otras ciudades del Reino Unido un total de 247 producciones hasta el próximo 19 de octubre.

Además, este año el LFF destaca por la presencia de cineastas femeninas o de género no binario, que firman 103 de las obras, el equivalente al 42 % del total de la programación, según indicó la organización.

Todos los largometrajes, cortometrajes y series, provenientes de 79 países distintos, se proyectarán al público británico por primera vez y durante doce días en la ciudad del Támesis, que albergará 27 estrenos mundiales, 11 internacionales y 20 europeos.

España también tendrá su espacio, aunque reducido, en la programación del LFF 2025, pues contará con una presentación especial de ‘Maspalomas’, el drama LGTBI+ de Aitor Arregi y José Mari Goenaga, así como proyecciones de ‘Romería’, de Carla Simón, o ‘Sirat’, de Oliver Laxe, entre otras.

De detectives a fábulas feministas

La cinta encargada de abrir el certamen este miércoles será ‘Puñales por la espalda: De entre los muertos’, la tercera entrega de la franquicia detectivesca de Netflix protagonizada por el actor británico Daniel Craig, junto a Josh O’Connor, Glenn Close o Mila Kunis, entre otros.

El auditorio del Royal Festival Hall, a las orillas del Támesis, albergará las noches de gala de muchos de los estrenos más esperados y aclamados del cine actual, tales como el ‘Frankenstein’ de Guillermo del Toro; ‘Después de la Caza’, de Luca Guadagnino o la vigente Palma de Oro en Cannes ‘Fue solo un accidente’, de Jafar Panahi.

Más allá de las proyecciones, el LFF también tendrá los llamados ‘Screen Talks’, encuentros con directores y actores de la industria donde participarán Yorgos Lanthimos, Chloe Zhao -que también presentarán sus últimos trabajos ‘Bugonia’ y ‘Hamnet’, respectivamente-; o el estadounidense Richard Linklater, que lo hará por partida doble con ‘Blue Moon’ y ‘Nouvelle Vague’.

Dentro de la competición oficial, donde solo participan diez películas, se encuentra ‘La Voz de Hind Rajab’, que narra el asesinato de una niña palestina de cinco años a manos del Ejército israelí y que llega a Londres tras obtener el Gran Premio del Jurado tras su estreno en el Festival de Venecia, el galardón del público en el de San Sebastián y habiendo sido seleccionada como la representante tunecina para los premios Óscar 2026.

El broche final del festival llegará el 19 de octubre de la mano de ‘100 Nights of Hero’, la fábula feminista de la directora canadiense Julia Jackman, con un elenco principalmente británico compuesto por Emma Corrin (‘The Crown’), Felicity Jones (‘El Brutalista’), Nicholas Galitzine (‘Rojo, Blanco y Sangre Azul’) o la cantante Charli XCX.

El director ejecutivo del Instituto de Cine Británico (BFI), que organiza el LFF, aseguró en un comunicado que el centro del festival es el público y esta edición les ofrecerá «una increíble variedad de historias de algunos de los cineastas más talentosos y creativos del Reino Unido y del mundo». EFE

rb/jm/pddp

(vídeo)