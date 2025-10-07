Deportivo Riestra empató con Vélez y sigue líder en su zona

The Swiss voice in the world since 1935
Buenos Aires, 6 oct (EFE).- Deportivo Riestra igualó este lunes a dos goles con Vélez Sarsfield en uno de los dos encuentros que le dio punto final a la undécima jornada del torneo Clausura del fútbol argentino.

Con este empate, Deportivo Riestra se mantuvo como líder de la Zona B con 23 puntos, uno por delante de Vélez Sarsfield y con tres más que Lanús, vencedor el sábado por 2-1 ante San Lorenzo.

En el otro encuentro de este lunes, Racing Club igualó sin anotaciones con Independiente Rivadavia de Mendoza y solo con 12 enteros sigue sin poder alcanzar la zona de equipos que aspiran a clasificarse a la fase definitoria.

Esta jornada tuvo como partidos destacados la goleada por 5-0 de Boca Juniors ante Newell’s Old Boys, la caída de River Plate por 2-1 ante Rosario Central y el empate sin goles del clásico cordobés entre Talleres y Belgrano. EFE

