Desarticulada en Polonia red que evadía sanciones a Rusia con importaciones de madera

Cracovia (Polonia), 30 dic (EFE).- Las autoridades polacas informaron este martes de la detención de tres ciudadanos polacos y dos rusos que supuestamente importaban madera de manera ilegal desde Bielorrusia y Rusia a pesar del embargo comercial impuesto por la Unión Europea (UE).

En sendos comunicados publicados en redes sociales, la Guardia Fronteriza polaca y la fiscalía y informaron de que los sospechosos utilizaron empresas con sede en Pomerania (norte) para introducir los materiales en el mercado polaco entre 2022 y 2024, cuando ya estaban vigentes las disposiciones contra importaciones de Rusia.

Los cinco detenidos tienen edades comprendidas entre los 43 y 64 años,, y la fiscalía de Gdańsk (norte) ha identificado a los implicados por sus iniciales: los polacos Franciszek B. (64), Marian K. (48) y Piotr K. (56), y los rusos Aleksandr P. (43) y Siergiej M. (57).

Según la Guardia Fronteriza, «estos individuos operaban mediante un sofisticado sistema de empresas pantalla para ocultar el origen de los productos de la madera, y declaraban que las importaciones venían de países como Kazajistán o Turquía para evadir las restricciones internacionales,.

Además del delito de presentar «información falsa a las autoridades aduaneras», los acusados presuntamente vulneraron la ley polaca que prohíbe el «apoyo a la agresión contra Ucrania» y a los países responsables.

Los detenidos aseguraron que los cargamentos correspondían a contratos celebrados antes de la entrada en vigor de las sanciones, pero una investigación que reconstruyó la cadena de suministro mostró que no fue así.

Los cinco integrantes de la banda se enfrentan a una pena de entre 3 y 30 años de prisión.

Un portavoz de la Guardia Fronteriza aseguró hoy que la investigación sigue en curso y que no se descartan nuevas detenciones.

La fiscalía, por su parte, ha solicitado prisión preventiva para los cinco acusados, una medida aprobada por el juez y que la defensa ha recurrido. EFE

