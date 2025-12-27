Descubren una nueva especie de rana en la Amazonía de Ecuador

2 minutos

Guayaquil (Ecuador), 27 dic (EFE).- Una nueva especie de rana que habita en las provincias de Napo y Pastaza, en la Amazonía de Ecuador, fue descrita por investigadores de la Universidad Regional Amazónica Ikiam y del Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio).

Denominada como ‘Pristimantis paganus’ o ‘cutín pagano amazónico’, la nueva especie se caracteriza, en el caso de las hembras, por una llamativa coloración negra en el dorso y patrones marmoleados claros en el vientre.

Su descubrimiento se realizó mediante un enfoque de taxonomía integrativa, combinando análisis genéticos, morfológicos y geográficos para diferenciarla de otras especies similares, explicó el Inabio en un comunicado.

El nombre de ‘Pristimantis paganus’ proviene del latín ‘paganus’, adjetivo derivado de ‘pagus’, que, de acuerdo a los investigadores, se refiere a los habitantes de bosques o aldeas que están alejados de las ciudades, en referencia a los sitios remotos e inexplorados donde habita esta especie, que ha sido registrada en dos localidades separadas por aproximadamente 50 kilómetros, en la Cordillera de Guacamayos, en Napo, y en el Cerro de Abitagua, en Pastaza.

Estas zonas pertenecen a la Reserva Biológica Colonso Chalupas y al Parque Nacional Llanganates, donde hay bosques nublados y ecosistemas de alta montaña entre los 2.100 y 2.500 metros de altitud.

Sin embargo, pese a estar dentro de áreas protegidas, los investigadores advierten en un estudio que la especie está en un estado de «casi amenazada», pues su limitada distribución geográfica y factores externos como la minería ilegal, la deforestación y el cambio climático están poniendo en riesgo su supervivencia a largo plazo.

De acuerdo a información del Inabio, el género ‘Pristimantis’ cuenta con más de 600 especies reconocidas a nivel global, y Ecuador alberga cerca del 43 % de ellas (264 especies), lo que convierte al país en uno de los principales centros de diversidad y endemismo de anfibios en el planeta.

Aunque los investigadores advierten que esta riqueza está subestimada, ya que muchas especies permanecen ocultas bajo nombres ya conocidos. EFE

