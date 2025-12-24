Detenido con armas y municiones un hombre en Australia que defendió el ataque antisemita

Bangkok, 24 dic (EFE).- Un hombre de 39 años de edad fue detenido en la ciudad de Perth, Australia, después de que la Policía encontrase en su residencia armas, municiones y símbolos de organizaciones terroristas en una redada ordenada por las autoridades en vista del apoyo expresado por el sujeto al ataque antisemita del 14 de diciembre en Sídney.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, confirmó este miércoles la detención, que se llevó a cabo a unos 3.800 kilómetros de Bondi, la turística playa de Sídney en la que dos hombres abrieron fuego contra una multitud que celebraba la festividad judía de Janucá y dejaron quince víctimas mortales.

«En Australia no hay lugar para el antisemitismo, el odio ni las ideologías violentas», subrayó en Instagram Albanese, quien también anunció la creación de una nueva orden para condecorar a principios de 2026 a agentes de seguridad y civiles que defendieron y ayudaron a las víctimas durante el atentado.

La cadena pública australiana ABC explicó que los policías hallaron dentro de la casa del detenido documentos en los que estaban apuntados los elementos necesarios para fabricar bombas, banderas de los grupos islamistas Hamás y Hezbolá.

«La Policía alega haber encontrado seis rifles registrados, alrededor de 4.000 municiones, así como imágenes de bombas de humo e información de código abierto sobre la fabricación de explosivos», dijo el medio público.

El detenido fue acusado de hacer comentarios antisemitas en redes sociales después del atentado, presuntamente calificando de «defensa propia» el ataque perpetrado en Bondi por el que acusan a Naveed Akram, actualmente preso, y su padre, Sajid Akram, que fue abatido por la Policía.

Nueva Gales del Sur -el estado más poblado de Australia y donde se encuentra Sídney- aprobó este miércoles nuevas regulaciones sobre el sistema de posesión de armas de fuego, normas que también prohíben la exhibición pública de símbolos terroristas y refuerzan el poder policial para frenar las protestas.

Esta semana también se conoció que los asaltantes lanzaron contra la multitud cuatro artefactos explosivos de fabricación casera que no llegaron a detonar, según una declaración policial preliminar compartida por un tribunal local y a la que tuvo acceso EFE.

Según el texto, los agentes dijeron que los dos hombres estacionaron su vehículo en Campbell Parade (Bondi) alrededor de las 18:50 hora local (7:50 GMT) el día del atentado y colocaron en los parabrisas delantero y trasero banderas del Estado Islámico (EI), a cuya ideología vincularon previamente el ataque las autoridades. EFE

