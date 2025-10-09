Detenido el fabricante de un jarabe vinculado a la muerte de 20 niños en la India

2 minutos

Nueva Delhi, 9 oct (EFE).- La Policía de la India detuvo anoche al propietario de la farmacéutica que fabrica un jarabe para la tos presuntamente vinculado a la muerte de al menos veinte niños en el país, en un caso que reaviva las dudas sobre la calidad del sector farmacéutico indio.

El empresario, G. Ranganathan, propietario de la compañía Sresan Pharma, fue arrestado en las proximidades de Chennai, en el estado sureño de Tamil Nadu, según confirmó a la agencia local ANI un portavoz de la Policía del estado de Madhya Pradesh, donde se investigan las muertes.

La compañía producía el jarabe ‘Coldrif’ y las autoridades investigan si lotes contaminados del producto causaron la muerte de una veintena de niños en varios estados del centro del país.

La principal sospecha, al igual que en casos anteriores, recae en la posible contaminación del jarabe con dietilenglicol (DEG), un disolvente industrial tóxico que, en ocasiones, fabricantes utilizan como un sustituto más económico del propilenglicol, un ingrediente seguro.

El DEG es altamente tóxico para los humanos y provoca insuficiencia renal aguda, especialmente letal en niños.

El ministro de Salud de Tamil Nadu, Ma. Subramaniam, aseguró que «la licencia de la compañía será cancelada permanentemente en un par de días».

Este caso se suma a otros episodios recientes que han puesto en entredicho el control de calidad de la industria farmacéutica india, uno de los mayores productores mundiales de medicamentos genéricos.

En los últimos años, jarabes elaborados en la India han sido investigados por presunta contaminación con dietilenglicol, un disolvente industrial tóxico, y se han vinculado a muertes de niños en países de Asia como Uzbekistán y Camboya, y de África, como Gambia. EFE

