Detenido un segundo sospechoso del robo de trece obras de Matisse y Portinari en Brasil

2 minutos

São Paulo, 19 dic (EFE).- La Policía brasileña arrestó a un segundo sospechoso del robo de trece obras de arte de Henri Matisse y Cândido Portinari, que tuvo lugar el pasado 7 de diciembre en una exposición en una biblioteca de São Paulo, informaron este viernes fuentes oficiales.

Las autoridades ya habían capturado a un primer implicado un día después del suceso y aún buscan a un tercero ya identificado, informó la Secretaría de Seguridad del estado de São Paulo en una nota.

Según el diario Folha de São Paulo, este segundo sospechoso detenido pudo haber ayudado a los autores del atraco a huir.

Pese a los dos arrestos, el último de ellos efectuado este jueves, aún no hay ni rastro del material robado.

Entre las obras sustraídas y en paradero desconocido hay ocho estampas de la colección ‘Jazz’, creada por Matisse en la década de 1940, y cinco grabados de Portinari, uno de los principales artistas plásticos de Brasil.

Las producciones formaban parte de una exposición que reunía grabados, acuarelas y recortes modernistas de las décadas de 1940 y 1950, en la Biblioteca Mário de Andrade, ubicada en el centro de São Paulo, la ciudad más poblada de Brasil.

El robo se produjo en el último día de la muestra, cuando dos ladrones entraron armados a la biblioteca, redujeron a una agente de seguridad y a dos visitantes, y se llevaron las obras por la puerta principal.

De hecho, las cámaras del sistema de seguridad urbana de la Alcaldía de São Paulo captaron la fuga de los asaltantes, que llegaron a caminar por la calle, a plena luz del día, con las obras en los brazos.

Un día después, las fuerzas de seguridad detuvieron en el barrio de Mooca, en la zona este de São Paulo, al primer sospechoso, identificado como Felipe dos Santos, de 31 años y quien cuenta con antecedentes por robo y tráfico de drogas.

En paralelo, la Policía brasileña pidió a la Interpol incluir las valiosas creaciones artísticas en bancos de datos internacionales para impedir así que salgan del país. EFE

cms/mr