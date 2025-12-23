Detienen a Greta Thunberg en Londres en protesta de apoyo a activistas de Palestine Action

La activista climática sueca Greta Thunberg fue detenida este martes en Londres durante una manifestación en apoyo a activistas presos del grupo proscrito Palestine Action y fue liberada bajo fianza unas horas más tarde.

Thunberg, de 22 años, es la primera personalidad en ser detenida por protestar en apoyo a este grupo, que fue clasificado como «terrorista» en julio por las autoridades británicas, tras actos de vandalismo.

«Greta Thunberg sostenía una pancarta en la que se podía leer ‘apoyo a los presos de Palestine Action. Me opongo al genocidio'», señaló un portavoz de Defend Our Juries, precisando que la activista «fue detenida en virtud de la ley antiterrorista» británica.

La manifestación se llevó a cabo en solidaridad con ocho activistas de Palestine Action, que están en prisión a la espera de un proceso por acciones llevadas a cabo en nombre del grupo. Algunos de ellos están en huelga de hambre desde noviembre.

La policía de Londres indicó haber arrestado a una «mujer de 22 años por exhibir un objeto (una pancarta) en apoyo a una organización prohibida (Palestine Action)», sin precisar su nombre. Unas horas después, informó que la liberó bajo fianza.

Huda Ammori, cofundadora de la organización, presentó un recurso judicial para impugnar su prohibición, criticada tanto por ONGs defensoras de los derechos humanos como por el Consejo de Europa y el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

Según Defend Our Juries más de 2.000 personas fueron detenidas durante las decenas de manifestaciones organizadas en apoyo al grupo.

Cualquier apoyo a la organización puede ser castigado con una pena de hasta seis meses de prisión.

Thunberg afirmó el lunes en su cuenta de Instagram que los detenidos que están en huelga de hambre son «presos políticos».

El gobierno británico proscribió el grupo Palestine Action, en virtud de la ley antiterrorista de 2000, después de que varios de sus miembros irrumpieran en una base de la Fuerza Aérea Británica y provocaran daños estimados en 7 millones de libras (9,5 millones de dólares).

Thunberg apoya activamente a los palestinos y este año formó parte de los activistas que se embarcaron en una flotilla para romper el bloqueo y llevar alimentos a la Franja de Gaza.

