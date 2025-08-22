Detienen en México a persona ligada a masacre en un bar en el centro del país en 2024

3 minutos

Ciudad de México, 22 ago (EFE).- Las autoridades mexicanas detuvieron a Jorge Luis ‘N’, alias El Chispa o Snoopy, quien estaría ligado a la masacre que dejó diez muertos en un bar en Querétaro, en el centro del país, en noviembre de 2024, según informó este viernes la Fiscalía estatal.

En conferencia de prensa, el titular de la dependencia, Víctor Antonio de Jesús, señaló que el detenido era considerado un objetivo prioritario y un generador de violencia en el estado.

Asimismo, precisó que la detención ocurrió la madrugada de este día, donde se intervinieron trece inmuebles de la colonia (barrio) Santa Mónica, en el municipio de Querétaro.

En el operativo, también se lograron “importantes aseguramientos de narcóticos y armas”, y se puso a disposición de las autoridades a cuatro personas en total.

La Fiscalía informó que El Chispa enfrentará un proceso penal por homicidio de diez personas y tentativa de homicidio de otras diez.

En marzo, las autoridades mexicanas detuvieron a José Francisco Contreras Gómez ‘Alfa 1’, líder de la facción Escorpiones del Cartel del Golfo, responsable de la masacre que dejó diez muertos en un bar en Querétaro.

A esta célula del Cartel del Golfo, que el actual Gobierno de Estados Unidos designó terrorista, se le investiga por delitos como delincuencia organizada, secuestro, robo de hidrocarburos, venta de droga, homicidios, así como ataques armados a grupos rivales y autoridades, detallaron los informantes.

Las autoridades sospechan que el Cartel del Golfo se asoció con el Cartel Santa Rosa de Lima para frenar el avance del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Por ello, creen que el tiroteo, que dejó diez muertos en el bar Los Cantaritos, en noviembre pasado cerca del centro turístico de Querétaro, estaba dirigido contra Fernando González Núñez, alias La Flaca, integrante del CJNG, en respuesta del Cartel Santa Rosa de Lima a una agresión días antes en el restaurante Mr. Barbas.

Por separado, en un comunicado oficial, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó de la detención de nueve personas del crimen organizado tras cinco inspecciones y un operativo.

«Con la información recabada se pudo identificar a integrantes de una célula delictiva relacionada con la agresión al bar y otros ataques contra grupos rivales y autoridades, además de estar vinculados con delitos como delincuencia organizada, secuestro, robo de hidrocarburo, homicidios y venta de droga», expuso.

El arresto cobra relevancia porque el Cartel del Golfo y el Jalisco Nueva Generación son dos de las seis agrupaciones mexicanas que Estados Unidos designó como terroristas en febrero, además del Cartel de Sinaloa, el del Noreste, la Familia Michoacana y los Carteles Unidos. EFE

csr/abz/gpv