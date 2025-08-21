Detienen en México al líder de una facción del Cartel Jalisco Nueva Generación

Ciudad de México, 21 ago (EFE).- Autoridades mexicanas detuvieron en distintas operaciones a 14 personas, una de ellas identificada como líder de una facción delictiva del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) dedicada a la compra y venta de armas, informó este jueves la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, precisó que la operación tuvo como objetivo desmantelar la estructura de un grupo dedicado a la compra, modificación y venta de armas que además está relacionada con el CJNG.

En un posteo en sus redes sociales, el funcionario detalló que las acciones fueron lideradas por agentes de la Secretaría de Marina, de la Fiscalía General de la República, la SSPC junto con la Secretaría de Defensa y la Guardia Nacional, quienes ejecutaron 16 cateos, 14 en Jalisco, uno en Nayarit y otro en el Estado de México.

“Entre los detenidos se encuentra Héctor Agustín ‘N’, alias ‘Cachorro’, identificado como líder de una célula delictiva dedicada a la compra y venta de armas, así como a proveer armamento a distintas facciones de dicho grupo criminal”, apuntó García Harfuch.

También se arrestó a Luis Diego Díaz Barajas, principal operador financiero de la estructura; a Adily Paola Cañedo Padilla, operadora financiera y a Bernardo Enrique Castañeda Duarte, encargado de la estructura logística.

Además de Javier Othón López Ornelas, alias ‘Jalisquillo’, dedicado a la compra y venta de armas para su distribución; Héctor Alejandro Arenas Mendoza, encargado de modificar y elaborar piezas de armas; Kevin Darío Marcial Rivera, dedicado a la compra y venta de armas y Salvador López Rodríguez, encargado de distribuir y modificar armas.

Otro de los detenidos fue Santiago de Jesús Sandoval Ponce, vendedor minorista de armas en Nayarit y Fernando Israel Aboytes Pérez, dedicado a la compraventa de armas para su distribución.

Además, en los cateos se detuvo a Lilia Padilla Espinoza, Ramón Alonso Ávila Zamudio, Andrea Rosina Cañedo Padilla y Rogelio Ambriz Soria.

También se aseguró armamento, granadas, cartuchos cargadores, equipo táctico, vehículos y 16 inmuebles, uno de ellos habilitado como taller de armería y bodega.

En un comunicado aparte, la SSPC apuntó que en los cateos, se aseguraron cuatro armas largas, 27 armas cortas, cuatro granadas, cajas con cartuchos útiles, cargadores, placas balísticas, siete vehículos y una motocicleta.

El pasado 12 de agosto la SSPC indicó que más de 29.000 personas han sido detenidas en México por delitos de alto impacto desde el 1 de octubre de 2024, cuando se inició la Administración de Claudia Sheinbaum.

Sheinbaum asumió la Presidencia el 1 de octubre de 2024, tras el récord de más de 196.000 asesinatos en el gobierno de su predecesor y copartidario, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024). EFE

csr/jmrg/sbb